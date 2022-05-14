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YKS sınav giriş yerleri ve belgeleri açıklandı mı? ÖSYM 2022 YKS sınav giriş yerleri sorgulama

14.05.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, yaklaşan üniversite sınavı öncesinde öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. 2022 YKS sınavı başvuruları 11 Şubat'ta başlayıp 7 Mart tarihinde son bulmuştu. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite hayali kuran öğrenciler YKS sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri ve belgeleri açıklandı mı? İşte ÖSYM 2022 YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.

YKS sınav giriş yerleri ve belgeleri açıklandı mı? ÖSYM 2022 YKS sınav giriş yerleri sorgulama

2022 YKS sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak, açıklandı mı soruları binlerce adayın gündeminde yer alıyor. YKS başvurularının tamamlanmasının ardından YKS sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılacak olan açıklamaya kilitlenmiş durumda. Peki, YKS sınav giriş yerleri ve belgeleri açıklandı mı? İşte ÖSYM 2022 YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

  • Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

  • Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

  • Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

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  • Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

  • Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

2022 YKS SINAVLARI NE ZAMAN?

TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

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