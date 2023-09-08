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    4. Yoga yapanları ölü zannetti! Polise “toplu katliam” ihbarında bulundu... Yoga dersine polis baskını

    Yoga yapanları ölü zannetti! Polise “toplu katliam” ihbarında bulundu... Yoga dersine polis baskını

    08.09.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’nin Lincolnshire bölgesinin Chapel St. Leonards kısmında yaşayan bir kişi yerde hareketsiz yatan insanları görünce panikleyerek polisi aradı. Polisi arayarak toplu katliam ihbarı yapılması üzerine olay yerine gelen ekipler yerde yatan insanların yoga yaptığını fark etti. Polis baskınıyla yoga dersi yarıda kesilirken ihbarda bulunan kişinin iyi niyetli olduğu söylendi.

    İngiltere’nin Lincolnshire bölgesindeki bir kafede gerçekleştirilen yoga dersi bir anda polsi baskınıyla yarıda kesildi. The Guardian’ın haberine göre yerde hareketsiz bir şekilde yatan kişilerin öldüğünü zanneden halktan bir kişinin ihbarı üzerine polis baskın düzenledi. Olay yerinde geldiklerinde toplu cinayet vakası olmadığını teyit eden ekipler ihbarla ilgili inceleme başlatılmayacağını, çağrının "iyi niyetle" yapıldığını duyurdu.

    “POLİSE HIZLI YANITLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

    Polisin baskın düzenlediği kafenin sahibi olay sırasında büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirerek, “Birisi binamızda toplu cinayet işlendiğini söyledikten sonra bunun aslında bir meditasyon dersi olduğu ortaya çıktı. Lincolnshire polisine hızlı yanıtları için teşekkür ederiz. Yolda akıllarından neler geçtiğini bir an bile hayal edemiyorum. Biz herhangi bir çılgın tarikatın ya da çılgın kulübün parçası değiliz. Sonuç olarak bu durum olumlu sonuçlandı ve elbette minnettarız.” dedi.

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    yoga İngiltere

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