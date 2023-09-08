Yoga yapanları ölü zannetti! Polise “toplu katliam” ihbarında bulundu... Yoga dersine polis baskını

İngiltere’nin Lincolnshire bölgesindeki bir kafede gerçekleştirilen yoga dersi bir anda polsi baskınıyla yarıda kesildi. The Guardian’ın haberine göre yerde hareketsiz bir şekilde yatan kişilerin öldüğünü zanneden halktan bir kişinin ihbarı üzerine polis baskın düzenledi. Olay yerinde geldiklerinde toplu cinayet vakası olmadığını teyit eden ekipler ihbarla ilgili inceleme başlatılmayacağını, çağrının "iyi niyetle" yapıldığını duyurdu.

“POLİSE HIZLI YANITLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

Polisin baskın düzenlediği kafenin sahibi olay sırasında büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirerek, “Birisi binamızda toplu cinayet işlendiğini söyledikten sonra bunun aslında bir meditasyon dersi olduğu ortaya çıktı. Lincolnshire polisine hızlı yanıtları için teşekkür ederiz. Yolda akıllarından neler geçtiğini bir an bile hayal edemiyorum. Biz herhangi bir çılgın tarikatın ya da çılgın kulübün parçası değiliz. Sonuç olarak bu durum olumlu sonuçlandı ve elbette minnettarız.” dedi.