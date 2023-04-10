Yoganın faydaları nelerdir, haftada kaç kez yapılmalı? Yoga vücuda ne kazandırır, hangi hastalıklara iyi gelir?

Modern şehir yaşantısının yoğunluğu, yoğun çalışma temposu ve sosyal hayattaki stres gibi etmenler fiziksel ve ruhsal yorgunluğa yol açıyor. Bu yoğunluktan bir süre için uzaklaşmak amacıyla yoga etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Yoga beş bin yıllık geçmişe sahip olan bir çeşit zihin meditasyonu olarak tanımlanabilir. Hindistan’da başlayıp günümüzde tüm dünyaya yayılan yoga kelime anlamı olarak bir araya gelme, karşılaşma, kavuşma gibi anlamlar taşıyor. Yogayı uygulayan ve bu felsefeyi takip edenlere ise yogi ya da yogini adı veriliyor.

Yoga vücuda ne kazandırır?

Yoga düzenli olarak yapıldığında ve hayatın bir parçası olarak benimsendiğinde bireyi huzura ulaştırır. Asana adı verilen duruşlar ve Pranayama olarak adlandırılan nefes uygulamaları fiziksel olarak rahatlamanızı sağlar. Yoga hareketleriyle birlikte vücut denge kazanır. Yogada önemli bir konu olan nefes kontrolü sağlık açısından olumlu sonuçlara sağlar. Sosyal anlamda pozitif olmanızla yaşam kalitenize etkisi olur. Bunun dışında yoganın ruhsal faydaları da bulunur.

Yoganın faydaları nelerdir?

Ruhsal olarak rahatlamak isteyenlerin ilgi alanında olan yoga, zihni ve bedeni de dinlendirir. Sadece fiziksel bir aktiviteyi tanımlamaz, daha geniş anlamıyla yaşam biçimi ve felsefesidir. Dolayısıyla insan bedenine farklı açılardan pek çok fayda sağlar. Kendinize yatırım yaparak yaşam kalitenizi arttıracak yoga yapmanın faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Yogada doğru nefes alıp vermek öncelikli amaçlardan biridir. Doğru nefes tekniğiyle kalp atışları ve ritmi düzene girer. Bu durum çeşitli vücut fonksiyonlarını da düzenlemeye yardımcı olur.

Kalp ritmini düzenlemesiyle kalp krizi riskini azaltır.

Fiziksel ve ruhsal olarak dinlenmeyi sağlar. Stresi azaltarak depresyon gibi rahatsızlıkların oluşma ihtimalini azaltır.

Yogayla vücut zamanla esneklik kazanır ve hareket kabiliyeti gelişir.

Yoganın konsantrasyon düzeyini artırmasıyla yoga yapan bireyler işlerine daha kolay odaklanabilir. Farkındalık düzeyleri artış gösterir.

Yoga bedenen rahatlamayı sağladığı için uyku dalmak kolaylaşır. Yogayla daha kaliteli bir uyku düzeni oluşturulabilir.

Yapılan yoga egzersizleri sırt ve bel ağrısı gibi sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Yoganın tüm vücudu çalıştırmasıyla kan akışı düzenlenir. Oksijen bütün bedene ve organlara ulaşır.

Zihni modern şehir hayatından uzaklaştırır ve odaklanmayı kolaylaştırır.

Vücudu zorlamadan kendi ağırlığı ile egzersiz yapmanızı sağlar.

Yoga felsefesi vücutta biriken negatif enerjiyi uzaklaştırmaya yardımcı olur.

Birçok egzersiz türünde olduğu gibi sindirim sistemini destekler.

Yoga haftada kaç kez yapılmalı?

Genel olarak yoganın bir sınırlaması yoktur. Çeşitli egzersiz türleri içeren farklı yoga tipleri mevcuttur. Kendinize uygun programı seçerek haftada 3-4 gün uygulayarak başlamanız önerilir. Öncelikle profesyonellerden eğitim alarak başlamanız uyum sürecini hızlandırır. İleri aşamalarda video izleyerek ev ortamında çalışabilirsiniz. Yoga yapmak için yaş sınırı bulunmaz. Spor geçmişi ve ortam da önemli değildir. İsteyen herkes yoga eğitimi alarak bu sürece başlayabilir. Size uygun programı keşfettiğinizde haftada kaç gün olacağına ve süresine daha iyi karar verebilirsiniz. Yoga yapmaya başlamadan önce basit birkaç hazırlık yapmanız gerekebilir. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Yoga matı alarak konforlu bir alanda egzersiz yapabilirsiniz.

Fiziksel hareketlerde zorlanmamak için rahat kıyafetler giymeniz önerilir.

Yoga yapmaya başlamadan önce yanınıza su ve havlu alabilirsiniz.

Ev ortamını daha dingin hale getirmek için tütsü ya da kokulu mumlar kullanabilirsiniz.

Belli bir program ve zaman çizelgesi oluşturulabilir. Bu sayede düzenli yapılan yoganın faydaları bedeninize etki eder.

Yogaya başlamadan vücudu hazırlamak için ısınma hareketleri yapılması tavsiye edilir.

Yoga hangi hastalıklara iyi gelir?

Yoganın nefes almayı düzenlemesi, metabolizma ve dolaşım sistemine destek sağlaması gibi özellikleri sağlığınız için etkili katkılar sunar. Vücutta esnekliğin artmasıyla daha enerjik ve sağlıklı hissedebilirsiniz. Araştırmalarda yoganın iyileşme sürecinde destekleyici olduğu görülmüştür. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal etkileri ile yoga aşağıda sıralanan birçok sağlık sorununa iyi gelir:

Uykusuzluk

Uyku ve yeme bozuklukları

Akciğer rahatsızlıkları

Bazı alerjiler

Unutkanlık

Kilo problemleri

Duruş bozuklukları

Astım

Sırt, bel ve boyun ağrıları

Kireçlenme

Kas rahatsızlıkları

Bu rahatsızlıkların dışında yoga ruhsal rahatlığa ve dinginliğe yardımcı olduğu için depresyon ve anksiyete belirtilerinin önüne geçer. Olumlu ve pozitif düşünmeye katkı sağlar. Enerjinizi sizin faydanıza olan etkinliklere yöneltmenize yardımcı olur. Yoga yalnızca egzersiz olarak değil bir yaşam biçimi olarak ele alınırsa birbirinden farklı pek çok alanda katkısı olduğu görülebilir.

Yoga yapmak inceltir mi?

Yoga fiziksel bir aktivite barındırdığı için kalori yakan bir egzersizdir. Fakat direkt olarak kilo vermeye etkisi olacak düzeyde kalori yakılmaz. Doğru ve yeterli beslenme programı ile birlikte uygulanması halinde kilo vermeye yardımcı olur. Yoga ile spora hazırlanmış bir beden çeşitli egzersiz programları ile desteklenebilir. Bu egzersiz düzeni kazanıldığında sporla birlikte incelme ve vücudun sıkılaşması daha kısa sürede mümkün olur.

Yoga yapmak vücudu sıkılaştırır mı?

Yoga bütün vücudu çalıştıran egzersiz hareketlerine sahip olduğu için kalori yakmaya olumlu etkisi vardır. Bu hareketlerde özellikle bacak, karın ve kalça kasları çalışır. Düzenli biçimde uygulandığında hem duruş bozukluklarını giderir hem de sıkılaşmanıza katkısı olur. Bu süreçte yoga felsefesine uygun bir beslenmeyi tercih edebilirsiniz. Bunun dışında uzmanlardan destek alarak beslenme ve diyet programlarını uygulayabilirsiniz. Bu adımlar vücudunuzu sıkılaştırma sürecini kolaylaştırır. Bu sırada sağlığınız korunmuş olur.

Yoganın faydaları ne zaman görülür?

Düzenli olarak yoga yapmaya başladığınızda çeşitli etkilerini hemen görebilirsiniz. Öncelikle ruhsal etkilerini hissetmeniz olasıdır. Sizi stresten uzaklaştırarak içinize dönmenizi kolaylaştırır. Hayata pozitif bakma sürecinizi hızlandırır. Çevrenizdeki negatif enerjiyi kendi enerjinizle engellemenize yardımcı olur. Ardından egzersizlere devam ettikçe fiziksel faydaları da görülmeye başlanır. Bedenin düzenli egzersizlere alışması ve kalbin çalıştırılmasıyla kısa sürede fiziksel olarak rahatladığınızı hissedebilirsiniz. Vücut esneklik ve denge kazandıkça yogadan farklı egzersizlerle sağlıklı bir vücut için adımlar atmanız kolaylaşır. Hayatınıza düzen getiren bir program uygulayarak sosyal hayatta ve iş hayatında stresten uzak kalmanıza destek olur.