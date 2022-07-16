HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yoğun bakım hemşiresi scooter kazasında ölümden döndü! Baba isyan etti: Biz bu işkenceyi ne zamana kadar çekeceğiz?

Yoğun bakım hemşiresi scooter kazasında ölümden döndü! Baba isyan etti: Biz bu işkenceyi ne zamana kadar çekeceğiz?

16.07.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Temmuz'da Adana'da meydana gelen kazada 23 yaşındaki Hatice hemşireye araç çarpmış, kullandığı scooterla yola savrulmuştu. Vücudunun birçok yerinde kırık oluşan hemşire tedavisinin ardından taburcu edilirken baba Mehmet Akif Şener, "Kızım akşam eve döndüğünde kurtardığı hayatları sevinerek anlatıyordu. Tek hayali insanları kurtarmaktı. Onlara can olmaktı. Ama kızımın canını almaya çalıştılar. Biz bu işkenceyi ne zamana kadar çekeceğiz? Psikolojimizi kim düzeltecek?" diyerek gözyaşı döktü.

Yoğun bakım hemşiresi scooter kazasında ölümden döndü! Baba isyan etti: Biz bu işkenceyi ne zamana kadar çekeceğiz?

Kaza, 4 Temmuz saat 19.30 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi’nde meydana geldi. Önündeki aracı sollayan İbrahim E. yönetimindeki hafif ticari araç, elektrikli skuterle yolun karşısına geçmeye çalışan yoğun bakım servisi hemşiresi Hatice Şener’e arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Hatice Şener, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazadan sonra kaçan sürücü İbrahim E. (21), bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. İbrahim E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Hatice Şener, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Screenshot_4

‘HER YERİNDE KIRIKLAR VAR’

Evde tedavisi devam eden kızı Hatice Şener’in, vücudundaki kırıklar nedeniyle ihtiyaçlarını gideremediğini belirten baba Mehmet Akif Şener, “Kazanın olduğu caddenin hız sınırı 30 ancak sürücü yaklaşık 120 kilometre hızla kızıma çarpıyor. Kızımı 15 metre ileriye savurup, üzerinden geçtikten sonra kaza yerini terk ediyor. Kızımın kürek kemiği kırık, ayağı ve bacağı alçıda. Vücudunun her yerinde kırıklar var. Biz bu işkenceyi ne zamana kadar çekeceğiz? Psikolojimizi kim düzeltecek?” diye konuştu.

Screenshot_5

‘TEK HAYALİ İNSANLARI KURTARMAKTI’

İstanbul’daki skuter kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül’ün acısını hissettiklerini dile getiren Şener, “Kızım akşam eve döndüğünde kurtardığı hayatları sevinerek anlatıyordu. Tek hayali insanları kurtarmaktı. Onlara can olmaktı. Ama kızımın canını almaya çalıştılar. Kızım yaşıyor çok şükür ancak iç kanamadan ölebilirdi. Bilinci şu an açık ancak hiçbir şey hatırlamıyor. İnsanlarımız yolda yürüyemeyecekler mi? Bu bir trafik terörüdür. Tüm kamuoyunun bu işin peşine düşmesini, bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını istiyorum. Biz bu insanlarla aynı ortamı paylaşmak, aynı dünyada yaşamak istemiyoruz. Tutuklanmasını istiyorum” dedi.

Screenshot_6

Screenshot_9

Screenshot_10

Screenshot_11

Scooter kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı! '1 ay sonra ABD'ye gidecekti'Scooter kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı! '1 ay sonra ABD'ye gidecekti'

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Umutları yerle bir oldu! Yedikleri kavurma boğazlarında kaldıUmutları yerle bir oldu! Yedikleri kavurma boğazlarında kaldı
10 lira kazanmak isterken 30 bin lira kaybetti10 lira kazanmak isterken 30 bin lira kaybetti
BOTAŞ tarihinde bir ilk: Doğal gaz alımı için yurt dışından kredi! 'Büyük bir açmaz içinde'BOTAŞ tarihinde bir ilk: Doğal gaz alımı için yurt dışından kredi! 'Büyük bir açmaz içinde'
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sünnet düğününde kan döküldü! 3 ölü, 5 yaralı

Sünnet düğününde kan döküldü! 3 ölü, 5 yaralı

Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…

Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan flaş karar! Resmen takımdan kovuldular...

Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan flaş karar! Resmen takımdan kovuldular...

"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!

Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!

İlginizi Çekebilir

Cinsel yolla bulaşan hastalığı için tazminat istedi

Cinsel yolla bulaşan hastalığı için tazminat istedi

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.