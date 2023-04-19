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  4. Yoğun ilgi! Nüfusu 6 bin 600'den 50 bine çıkacak... Belediye Başkanı açıkladı: "Gerekli tedbirleri alarak, hazırlıklarımızı tamamladık"

Yoğun ilgi! Nüfusu 6 bin 600'den 50 bine çıkacak... Belediye Başkanı açıkladı: "Gerekli tedbirleri alarak, hazırlıklarımızı tamamladık"

19.04.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'na çok az kaldı. Bayram tatilini iyi değerlendirmek isteyenler uygun yerleri ararken, Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu ilçesi Amasra'da ise bayram tatili öncesi tüm konaklama tesislerinde doluluk oranı %100'e ulaştı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "İlçemizi ziyaret edecek günübirlikçi yerli turistlerimiz ile nüfusumuzun 50 bine ulaşmasını bekliyoruz" dedi. Çakır, yoğunluk nedeniyle bir aksaklık yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınıp, hazırlıkların tamamlandığını da söyledi.

Yoğun ilgi! Nüfusu 6 bin 600'den 50 bine çıkacak... Belediye Başkanı açıkladı: "Gerekli tedbirleri alarak, hazırlıklarımızı tamamladık"

Bartın'ın Amasra ilçesi, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Amasra Kalesi'yle de tanınıyor. İlçe; bakir koyları, tarihi mekanları, doğa güzellikleri yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürü ile de tatilcilerin ilgisini çekiyor.

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Ramazan Bayramı tatili öncesi 6 bin 600 nüfuslu ilçede, tüm konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Günübirlik tatilciler ile birlikte ilçe nüfusunun bayram tatilinde 50 bine ulaşması bekleniyor.

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'TEDBİRLERİMİZ ALIP, HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK'

İlçedeki bütün konaklama tesislerinin dolduğunu belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, yoğun bir talep ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

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Çakır, "Şu anda konaklama işletmelerimizde doluluk oranımız yüzde 100'e ulaşmış durumdadır. İlçemizi ziyaret edecek günübirlikçi yerli turistlerimiz ile nüfusumuzun 50 bine ulaşmasını bekliyoruz. Şu anda gelecek turistlerimizi ağırlayacak kapasiteye sahibiz. Bu bayramımızı da hemşehrilerimizle ve misafirlerimizle hoşça geçirmeyi hedefliyoruz. Bayramdaki yoğunluk nedeniyle misafirlerimizin bir aksaklık yaşamaması için kaymakamlık, belediye, emniyet ve zabıta ekiplerimiz gerekli tedbirleri alarak, hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

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MAVİ BAYRAKLI İNKUMU'NA BÜYÜK İLGİ

Öte yandan Bartın'ın 3 kilometrelik sahil şeridine sahip İnkumu tatil beldesi, büyük ilgi görüyor.

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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, "Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka mavi bayraklı İnkumu'na da uğruyor. Şu anda günlük 10-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak mavi bayraklı İnkumu'nda gerekli tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu.

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(DHA)

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