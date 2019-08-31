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Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 06:16 | Son Güncelleme

İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemek için yetkili servis noktalarına gelen taksiciler, gece saatlerinde de yoğunluk oluşturdu. Sıra bekleyen bir sürücü, cihazların güncellenmesi için ödenmesi gereken ücreti yüksek bularak, 'Şu ayarı yapmak 500 TL. Bizden çıkarıyorlar bu zammı böylece' dedi.

İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam yapıldığının açıklanması üzerine, taksi sürücüleri de araçlarındaki taksimetre cihazlarını güncelleyerek, yeni tarife üzerinden yolcu taşıyabilmek için yetkili servis noktalarına akın etti. Yetkili servis önlerinde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşurken, yoğunluğun gece saatlerinde de devam etti.

'BİZDEN ÇIKARIYORLAR BU ZAMMI'

Sıra bekleyen bir sürücü, cihazların güncellenmesi için ödenmesi gereken ücreti yüksek bularak, 'Taksimetrenin ayarını bekliyoruz. Taksimetre ücretine zam geldi. Şu ayarı yapmak 500 TL. İki tane soketi sokuyor, çıkarıyor 500 TL. Bizden çıkarıyorlar bu zammı böylece' dedi.

Başka bir sürücü ise, 'Bu saatte gündüz kadar yoğun olmuyor. 15 dakikada sıram geldi. Pazartesi gününe kadar değişim sürer' diye konuştu. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
TAKSİMETRE AYARI taksi yoğunluğu

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yaprak kıpırdamıyor zam üstüne zam nereye kadar böle gidecek
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