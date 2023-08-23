Yoğunluk oluşuyor, tadanlar şişelere doldurmadan gitmiyor! "Eskiden burada çadırlarla kamp kuruyorlardı"

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde yaklaşık 25 yıldır çeşmeden akan maden suyu, vatandaşların uğrak noktası oluyor. Suyu içmeye gelen vatandaşlar, 10 kilometre öteki dağdan gelen suyun tadına bakıp yanlarında getirdikleri şişeleri dolduruyor.

“YAKLAŞIK 20-25 SENEDİR BU SU BURADA AKIYOR”

Eskişehir’de yaşayan Abdullah Özkaya, şifalı olduğu iddia edilen suyu içmek için Mihalgazi ilçesine geldiklerini söyledi. Suyun birçok derde deva olduğunu iddia eden, ailece içtiklerini dile getiren Özkaya, “Damadım için geldik, denemek için buradan su doldurduk. Şifalı su içmek için buradayız. Yaklaşık 20-25 senedir bu su burada akıyor, hakiki maden suyudur, doğaldır ve şişedekiler gibi değildir. Eskiden daha çok akıyordu, ilerideki dağdan, 10 kilometre öteden geliyor ama suyun şiddeti kesildi. Bu suyun şifalı olduğu biliniyor, şifalı olmasa içilmezdi herhalde, gördüğünüz gibi hem içiyoruz hem de 5-6 şişe doldurduk yanımızda götürüyoruz” dedi.

“BİRÇOK İNSAN GELİYOR, HATTA ESKİDEN BURADA ÇADIRLARLA KAMP KURUYORLARDI”

Uzun yıllardır buradaki çeşmeye gelerek, şifalı olduğu "iddia edilen" sudan içtiğini dile getiren Hasan Kobal, yerli ve yabancı turistlerin de bu suyu içmeye geldiklerini söyledi.

Mihalgazi’de bulunan suyun doğal, lezzetli ve şifalı olması sebebiyle vatandaşlar tarafından uğrak nokta haline geldiğini öne süren Kobal, “Doğma büyüme Eskişehirliyiz, sık sık geliriz. Her şeyde olduğu gibi bu suyun da eski tadı bulunmuyor belki ama şifalı olmasıyla nam salıyor. Birçok insan geliyor, hatta eskiden burada çadırlarla kamp kuruyorlardı. Köyler boşalınca insanlar artık uğramaz oldu, bu aralar turistleri görmüyorum ama herhalde onlar da gelip dolduruyorlardır. İçilebilir maden suyu yazıyor zaten.

Hangi hastalıklara şifa olduğunu tam olarak bilmiyorum ama birçok derde şifa olduğu söyleniyor. Buldukça içiyorum diyebilirim. Marketlerde satılan maden sularına hiç benzemez çünkü onlara işlem uygulanıyor, bu tamamen doğal” şeklinde konuştu. (İHA)

