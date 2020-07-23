Yok artık dedirten iddia: Nvidia ARM'yi satın alıyor!

Nvidia ekran kartı ve görüntü işleme teknolojilerinde öncü firmalarından biri. Fakat Nvidia artık başka noktalarda da kendisini göstermek, rüştünü ispatlamak istiyor. Bunun için işlemci pazarı Nvidia için iyi bir seçenek. Bloomberg'in gündeme bomba gibi düşen haberine göre Nvidia bu pazarda söz sahibi olabilmek için gözünü Qualcomm, MediaTek, Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketlerin işlemcilerinin temel birimlerini geliştiren ARM'ye dikti.

NVİDİA ARM'Yİ SATIN ALMAK İSTİYOR

ARM, aktarılan iddialara göre Nvidia tarafından satın alınacak. 2016 yılında 32 milyar dolar karşılığında Japon SoftBank'ın bünyesine geçen ARM, Nvidia bünyesine geçerek eli görüntü teknolojilerine de uzanan daha güçlü bir firma haline gelecek. Nvidia ise satın alım sonrası mobil işlemci sektöründe, en uç noktadan söz sahibi olacak. Qualcomm ve MediaTek gibi neredeyse her telefonda kullanılan işlemcilerin çekirdekleri ARM tarafından tasarlanacağı için Nvidia'da mobil işlemci pazarına en uç noktadan giriş yapacak.

SOFTBANK ANLAŞMAYI ONAYLAYABİLİR

Nvidia ARM anlaşması için sektör içindeki kaynaklar, Nvidia'nın ARM'yi satın almak için planlar yaptığını söylüyor. Fakat ne Nvidia tarafından ne de ARM tarafından bu iddialar doğrulanmış değil. Ancak Softbank'ın son zamanlarda nakit sıkıntısı geçmeye başlaması bu anlaşmanın olabileceğine dair en önemli işaret olarak yorumlanıyor.

