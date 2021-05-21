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  4. 'Yok artık' dedirten olay! Üzerine 'Sağlık Bakanlığı’ yazdırdığı minibüsle yolcu taşırken yakalandı

'Yok artık' dedirten olay! Üzerine 'Sağlık Bakanlığı’ yazdırdığı minibüsle yolcu taşırken yakalandı

21.05.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da üzerine Sağlık Bakanlığı yazdırdığı minibüsüyle kısıtlamada şehir içi ve şehir dışına yolcu taşıdığı belirlenen Özgür Ö.’ye 6 bin 844 TL ceza kesildi. Araçtaki 6 yolcuya da kısıtlamayı ihlalden cezai işlem uygulandı.

'Yok artık' dedirten olay! Üzerine 'Sağlık Bakanlığı’ yazdırdığı minibüsle yolcu taşırken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece Adana Merkez Otogarı’ndan çıkan üzerinde Sağlık Bakanlığı ibaresi bulunan minibüsü durdurdu. Ekipler, yaptığı kontrolde sürücü Özgür G.’nin, otogardan aldığı yolcuları, kısıtlama sürecinde şehir içi ve şehir dışına usulsüz olarak taşıdığını, Sağlık Bakanlığı ibaresiyle denetimlerden kolay geçiş yaptığını belirledi.

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Ekipler, Özgür G.’ye korsan taşımacılık ve izin alınmaksızın veya tescil ettirilmeden logo bulundurmaktan 6 bin 844 TL ceza kesti. Minibüsteki 6 yolcuya da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı. Araç 60 gün trafikten menedildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Adana

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