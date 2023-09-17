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  4. Yok artık dedirtti! Aracın tavanından uyuşturucu çıktı

Yok artık dedirtti! Aracın tavanından uyuşturucu çıktı

17.09.2023 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de yok artık dedirten bir olay yaşandı. Polis ekiplerinin yaptığı uygulamada bir aracın tavan kısmında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yok artık dedirtti! Aracın tavanından uyuşturucu çıktı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama yapıldı. Çevre illerden Düzce’ye uyuşturucu madde taşınabileceği değerlendirilen araçlar üzerinde denetim gerçekleştirildi.

Durdurulan Ankara plakalı bir araçta narkotik köpeği aracın tavan kısmına tepki verdi. Bunun üzerinde yapılan aramada iki parça halinde 148 gram sentetik kannobinoid ve bir parça halinde 7 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Araç sürücüsü İ.Y.’nin ikametinde yapılan aramada ise, 9 ayrı suçtan kaydı bulunan ve araması bulunan G.Y. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

(İHA)

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