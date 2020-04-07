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YÖK Başkanı'ndan öğretmen adaylarıyla ilgili önemli açıklama

EĞİTİM HABERLERİ  | 07.04.2020 11:10 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, öğretmen adayları son sınıf öğrencileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Saraç, "Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ‘ders, ödev ve dosya hazırlığı’ ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik” dedi.

YÖK Başkanı'ndan öğretmen adaylarıyla ilgili önemli açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanı M. A. Yekta Saraç, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak üniversitelerde öğretimlerine uzaktan devam eden öğretmen adayı son sınıf öğrencilerine yönelik yeni bir karar alındığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak kararın verildiğini açıklayan Saraç, “YÖK olarak, içerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde gerçekçi bir zeminde, katılımcı bir üslupla, çeşitliliğin fırsatlarından yararlanarak öğrencilerimizi anlamaya ve onların beklentileri ile akademik gerçekleri mümkün olduğunca buluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik bir müddetten beri çalışmaktaydık. Bu zor dönemle sınırlı olmak üzere, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ‘ders, ödev ve dosya hazırlığı’ ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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YÖK Başkanı öğretmen adayları öğrenci yekta saraç

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