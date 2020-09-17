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  4. Yok böyle inşaat işçisi! Malzemelerle defile yapıp şarkı söylediler

Yok böyle inşaat işçisi! Malzemelerle defile yapıp şarkı söylediler

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2020 13:49 | Son Güncelleme

Ankara'daki Karapürçek Mahallesi'nde strafordan yaptıkları podyum üzerinde defile düzenleyip kurdukları sahnede su borularını mikrofon olarak kullanarak şarkı söyleyen inşaat işçileri sosyal medyayı salladı. İşçilerin eğlenceli halleri milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinden Ankara’ya giden ve bir inşaatta çalışan işçiler, iş hayatlarındaki stresi azaltmak için öğle aralarında birbirinden eğlenceli videolar çekerek sosyal medyada paylaştı. Milyonlarca kişi tarafından izlenen videolarda strafordan yaptıkları podyumda yürüyen işçiler, çalışma kıyafetleri ile birlikte ellerinde kürek, mala, matkap ve el arabasıyla defile yaptı.
Ekibin hayal gücü sınır tanımadı ve işçiler bu kez de kurdukları sahnede su borularını mikrofon olarak kullanıp Hadise ve Yıldız Tilbe gibi sanatçıların müzik eşliğinde tiplemesini yaptı. Eğlence amaçlı çekilen ve tüm detayların düşünüldüğü videolar, sosyal medyada büyük bir beğeniyle izlendi.

İnşaat işçileri, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenen videoların devamının geleceği belirtti.

Eğlence amaçlı bu videoları çektiklerini anlatan inşaat işçisi Cihan Orhan, “Pandemi sürecinde bu videolarla vatandaşlarımızı güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Videolarda beklediğimiz ilgiyi bulduk. Sosyal medyada son 4 günde takipçi sayım 20 bin arttı. Tüm destekleyen takip eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizi izlemede kalsınlar yeni videolar gelecek” dedi.

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Salih Aslan da, “Yaptığımız işi daha eğlenceli hale getirebilmek için böyle bir video çektik. Biz elimizden geldiği kadarıyla takipçilerimizi eğlendirmeye çalışıyoruz, daha iyi videolar çekmeye çalışıyoruz. Bize destek oldukları sürece daha güzel videolar çekmeye gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

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Mustafa Orhan ise videoların tamamen mizah amaçlı çekildiğini söyleyerek izleyenleri eğlendirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. (İHA)

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