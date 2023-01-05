Yok böyle tarife! Değişen hiçbir şey yok, kafalarına göre fiyat söylediler

Kimi güzergahı beğenmedi, kimi taksimetrede yazanı değil fazlasını talep etti. Yüzde 29,10'luk zam sonrasında sarı krizde hiçbir şey değişmedi.

TURİST KILIĞINA GİRDİ

Gelen son zammın ardından İstanbul'da yaşanan taksi krizinde hiçbir şey değişmedi. Show Haber muhabiri turist kılığına girerek Eminönü'nden Taksim'e gitmek istediğini söyleyince kimi taksi şoförleri 150 TL, kimisi ise 200 TL dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI İÇİN 450 TL

İstanbul Havalimanı için ise kafalarına göre tarife belirlediler. Bir taksi şoförü gitmek için 450 TL istedi.

Polisler ceza yazmaya kalkınca işler değişti. Kimi görüntüye rağmen söylediklerini inkar etti.

