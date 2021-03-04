YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman? YÖKDİL başvuru ve geç başvuru tarihi açıklandı

Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavının gerçekleşme tarihi yaklaştı. Adaylar tarafından heyecanla takip edilen sınav için başvuru tarihi öğrenciler tarafından merak edilir oldu. Peki ÖSYM'nin ilan ettiği YÖKDİL başvuru tarihi ve YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman?

28 Mart günü yapılacak YÖKDİL sınavı için son başvuru tarihleri 5 ile15 Şubat 2021 tarihleri arasıydı. Sınav ücret ödemesi için de son gün 16 Şubat tarihi olarak belirtilmişti.

Başvuru tarihlerinin bitmesinin ardından YÖKDİL geç başvuru tarihleri de merak edilmişti. YÖKDİL geç başvuru tarihi 24 Şubat 2021 günü olarak açıklandı. Adayların heyecanla beklediği sınav 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YÖKDİL/2 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YÖKDİL'in 2. sınavının başvuru tarihleri ise 2 ile 12 Temmuz 2021 günleri arası olarak belirlendi. 145 TL sınav ücreti ödenecek olan sınavında, geç başvuru tarihi ise 27 Temmuz 2021 günü olacak.

