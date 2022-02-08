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YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 YÖKDİL/1 geç başvuru günü ne zaman?

08.02.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) geç başvuru tarihi ve ücreti sınava katılım sağlayacak adayların ilgi odağında yer alıyor. YÖKDİL geç başvuru için zaman daralıyor. Geç başvuru gününde adaylar, sınav ücretini %50 artırımlı olarak ödeyecek. Peki YÖKDİL geç başvuru günü ne zaman? İşte merak edilenler...

YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 YÖKDİL/1 geç başvuru günü ne zaman?

YÖDİL sınavı için 21-31 Ocak tarihleri arasında başvuru yapamayan adaylar geç başvuru tarihinde başvurularını gerçekleştirebilir. YÖKDİL geç başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. ÖSYM, konuyla ilgili açıklama yaptı. Ücret, ÖSYM'nin internet sitesinden yatırılacak. İşte YÖKDİL geç başvuru tarihi...

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

ÖSYM, 2022-YÖKDİL/1 geç başvuru gününü 8 Şubat 2022 olarak açıkladı. Geç başvuru gününde başvuru yapıldığı takdirde sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödeniyor. Başvuru, ÖSYM'nin internet adresindeki "ÖDEMELER" kısmından kredi veya banka kartı ile gerçekleştirilebilir. Başvuruyu, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresinden yapabilirsiniz.

YÖKDİL geç başvuru günü ne zaman, ücret ne kadar? 2022 YÖKDİL/1 ne zaman?

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2131 Ocak tarihleri arasında alınan YÖKDİL sınavı için geç başvuru tarihi 8 Şubat. Sınavın başvuru ücreti 185 TL. Ancak geç başvuru gününde, normal ücretin yüzde 50 arttırımla ödeniyor.

Geç başvuru gününde ücret ödemesi bankalardan yapılmamalı. 8 Şubat geç başvuru gününde başvuru yapan ancak ödemesini gerçekleştirmeyen adayların başvuru bilgileri silinir.

YÖKDİL sınav ücreti ÖSYM'nin e-İŞLEMLER kısmında yer alan "ÖDEMELER" alanından gerçekleştirilir. Ödeme TL ile yapılır. 8 Şubat'ta başvuru yapacak adayların sınav ücretini tamamlamadan önce teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak saklamaları tavsiye ediliyor.

YÖKDİL NEDİR?

YÖKDİL, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı kısaltmasıdır. Bu sınav, adayların kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemek için düzenlenir.


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