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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 yılı YÖKDİL sınav sonuçları için geri sayım

07.04.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖKDİL sonuçları için heyecan dorukta. Bu seneki takvimine göre; mart ayı içerisinde yapılan YÖKDİL sonuçları, nisan ayında erişime açılacak. Sınav sonuçları, ÖSYM’nin resmî internet sitesinden ve AİS uygulaması üzerinden sorgulanabilecek.

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 yılı YÖKDİL sınav sonuçları için geri sayım

ÖSYM tarafından yapılan 2021 YÖKDİL sınavının sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından AİS ekranı üzerinden aday şifre ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla sorgulamaya açılacak. ÖSYM, YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarihi paylaştı.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL'de hazırlık süreci yerini sonuç heyecanına bıraktı. Çoğunlukla akademik kariyer hedefleyen öğrencilerin girdiği YÖKDİL sınavının sonuçları 20 Nisan 2021’de AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 2021 yılı için yayımladığı sınav takvimine göre, YÖKDİL/1 sınav sonuçları 20 Nisan 2021’de açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sayfasından ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 yılı YÖKDİL sınav sonuçları için geri sayımm

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucuyla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme esnasında sadece doğru cevaplar dikkate alınıp, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavın ardından ÖSYM Başkanlığı ya da yargı mercilerince iptal edilen sorular değerlendirilmeyerek, soruların puan değerinin tekrardan saptanması üzere puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.


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