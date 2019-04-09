İSTANBUL (AA) - Stephan Talneau’nun ilk uzun metrajlı filmi "Saz", 38. İstanbul Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluştu.

İKSV tarafından düzenlenen festivalde dünya prömiyerini yapan film, "Musikişinas" bölümünde üç ayrı seansta gösterildi. Filme sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Film, Berlin'de yaşayan Polonyalı kadın müzisyen Petra Nachtmanova'nın, sazın öyküsünü araştırmak üzere Berlin'den Bosna Hersek, Arnavutluk, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve İran'a uzanan yolculuğunu anlatıyor.

Türkçe dahil sekiz dili iyi derecede konuşan Nachtmanova'ya, yüzlerce yıldır kuşakları bir araya getiren sazı araştırmak üzere yaptığı yolculukta, Erdal Erzincan, Erkan Ogur, Murat Ertel, Şavaklı Ayşe, Mübariz Aliyev, Telli Turnalar, Özgür Fırat, Umut Erdoğan, Saz Ensemble "Sevda" ve Tatavla Keyfi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda müzisyen eşlik etti.

Talneau'nun senaryosuna da imza attığı filmin kurgusunu ise Talneau ile Levent Çelebi üstlendi.

Bir yol belgeseli olan filmin özgün müziklerini ise Tralalka, OKO, Ceyhun Kaya, Baba Zula, Erdal Erzincan yaptı.

Çok sayıda filme ev sahipliği yapan festival 16 Nisan'a kadar devam edecek.

