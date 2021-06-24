Yol çalışması için patlatılan dinamit belediye binası ve bir eve zarar verdi

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aydındere beldesinde meydana geldi. Beldede belediye ekipleri tarafından sürdürülen altyapı ve yol genişletme çalışmaları sırasında, çevrede güvenlik önlemleri alınarak dinamitle kontrollü patlatma gerçekleştirildi. Ancak patlamanın şiddetiyle yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri, yol kenarındaki tedbir amaçlı boşaltılan belde belediye binasına ve bir eve zarar verdi. Patlama sonrası çatısı yıkılan belediye binasının içi de toprak ve kaya parçalarıyla doldu. Ekipler iş makinesi eşliğinde savrulan kaya kütlelerini temizlemek için çalışma başlattı.

Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, patlama anı ve sonrası da çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

