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  4. Yol çalışması için patlatılan dinamit belediye binası ve bir eve zarar verdi

Yol çalışması için patlatılan dinamit belediye binası ve bir eve zarar verdi

24.06.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde yol genişletme çalışması sırasında patlatılan dinamitler nedeniyle, yamaçtan kopan toprak ve kayalar, belediye binası ile çevredeki bir evde hasara neden oldu. Yaralanın olmadığı olayda, patlama anı ve sonrası anbean kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aydındere beldesinde meydana geldi. Beldede belediye ekipleri tarafından sürdürülen altyapı ve yol genişletme çalışmaları sırasında, çevrede güvenlik önlemleri alınarak dinamitle kontrollü patlatma gerçekleştirildi. Ancak patlamanın şiddetiyle yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri, yol kenarındaki tedbir amaçlı boşaltılan belde belediye binasına ve bir eve zarar verdi. Patlama sonrası çatısı yıkılan belediye binasının içi de toprak ve kaya parçalarıyla doldu. Ekipler iş makinesi eşliğinde savrulan kaya kütlelerini temizlemek için çalışma başlattı.

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Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, patlama anı ve sonrası da çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Giresun
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