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  4. Yol kenarında ölü bulunmuştu! Katil zanlısı kuzeni çıktı

Yol kenarında ölü bulunmuştu! Katil zanlısı kuzeni çıktı

24.03.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı. Göğsünden bıçaklanarak öldürülen kişinin katil zanlısı kuzeni çıktı.

Yol kenarında ölü bulunmuştu! Katil zanlısı kuzeni çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Şükrü Kelekli'nin (40) kuzeni Özgür Taylan Doğan, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutukladı.

Olay, 23 Mart gecesi Ulucanlar Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAMIŞ!

Sağlık ekibinin incelemesinde hareketsiz yatan kişinin göğsünden aldığı bıçak yaralarıyla hayatını kaybettiği belirlendi. Polis tarafından yapılan incelemede ölen kişinin Şükrü Kelekli olduğu belirlendi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Kelekli'nin bir araçtan yol kenarına atıldığını saptadı. Bunun üzerine takibe alınan aracın Afyonkarahisar'a gittiği belirlendi. Afyonkarahisar'a giden ekipler, aracı kullanan Özgür Taylan Doğan'ı yakaladı. Kelekli'nin dayısının oğlu olduğu ortaya çıkan Doğan'ın, ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Özgür Taylan Doğan, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savclık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Doğan, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutukladı. (DHA)

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