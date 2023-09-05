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'Yol vermeme' kavgasında hayatı kabusa döndü! Yanlışlıkla 66 yaşındaki karısını öldürdü, ifadesinde o anları anlattı

05.09.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da trafikte 'yol vermeme' tartışması nedeniyle çıkan kavgada yanlışlıkla karısı Kızhanım Dündar'ı silahla vurup öldüren 70 yaşındaki Cevdet Dündar tutuklandı. Olay sonrası tutuklanan Dündar, ifadesinde "Pişmanım, eşimi kaybettim ve mağdurum. Şahıslardan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

'Yol vermeme' kavgasında hayatı kabusa döndü! Yanlışlıkla 66 yaşındaki karısını öldürdü, ifadesinde o anları anlattı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde önceki gün Cevdet Dündar, trafikte 'Yol vermeme' nedeniyle H.K. ve oğlu A.K ile tartıştı. Taraflar, araçlarını park edip indikten sonra kavga etti.

ARACINDAN SİLAHINI ALDI, KARISI ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Aracından ruhsatlı tabancasını alan Cevdet Dündar, karşı tarafa ateş açarken eşi Kızhanım Dündar engel olmaya çalıştı. Bu sırada kurşunlardan biri H.K.'nin koluna, diğeri ise eşi Kızhanım Dündar'ın göğsüne isabet etti. H.K. kurşunun kolunu sıyırmasıyla hafif yaralandı.

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YANLIŞLIKLA EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Yaralı Kızhanım Dündar, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eşinin kazara vurduğu Kızhanım Dündar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Cevdet Dündar ile kavgaya karışan H.K. ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Cevdet Dündar ile H.K., çıkarıldıkları mahkemece 'olası kastla öldürme' suçundan tutuklandı. A.K. ise serbest bırakıldı.

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İFADESİNDE O ANLARI ANLATTI

Savcılıktaki ifadesi ortaya çıkan şüpheli, yolda seyir halindeyken engelli bir vatandaşa yol vermek için durduğunu, arkadan gelen ve yanında aracı ile duran H.K.'nin kendisine küfür ettiğini ileri sürdü. Şüpheli Dündar daha sonra H.K.'nin, araçtan inerek yanına geldiğini ve kapıyı açarak kendisine vurmaya başladığını iddia etti.

"ÇEVREDEN 'BAYAN VURULDU' SESLERİNİ DUYDUM"

Kendisini korumak amacıyla silahına davrandığını iddia eden Dündar, "Elinde siyah veya füme renkli bir şey vardı, ben bıçağa benzettim. Kendimi korumak amacıyla tabancayı çıkardım. Bu esnada H.K., benim karnıma ve gözüme yumruk attı. Ben de tabancanın namlu ucundan tutarak kabzası ile H.K.'nin kafasına birkaç kez vurdum. Namlu yönü benden tarafta değildi. Şahıs, silahı elimden almaya çalıştığı esnada tabanca ateş aldı. Sonra şahıs beni yere düşürdü, tabanca elimdeydi. Tabancayı almaya çalıştığı esnada tabanca bir kez daha ateş aldı. H.K., elimden silahı almaya çalıştığı esnada elimi ısırdı. Daha sonra çevreden 'bayan vuruldu' seslerini duydum.

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"TABANCAYI KORKUTMAK AMACIYLA ÇIKARMIŞTIM"

Ancak H.K.'nin oğlu A.K. beni tekmelemeye başladı ve sırtıma bastırdı. Daha sonra ben eşimin yanına koştum. Silahı kimseye vermedim. Arabanın içine attım. Benim niyetim, şahıslardan kendimi korumaktı. Tabancayı korkutmak amacıyla çıkarmıştım. Kimseyi vurma niyetim yoktu. Vurmak istesem iki şahsı çok rahat vurabilirdim. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım, eşimi kaybettim ve mağdurum. Şahıslardan davacı ve şikayetçiyim" ifadelerinde bulundu.

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(DHA)


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Ankara trafik kavga silah ölüm

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