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  4. Yola beton harç dökmüştü! Ambulansa yol vermeyen sürücüye yakalandı

Yola beton harç dökmüştü! Ambulansa yol vermeyen sürücüye yakalandı

14.01.2023 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da ambulansa yol vermeyen beton mikseri sürücüsüne ve araç sahibine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çeşitli maddeler gereğince 21 bin 268 TL para cezası uygulandı. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yola beton harç dökmüştü! Ambulansa yol vermeyen sürücüye yakalandı

İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki ambulansa yol vermeyen beton mikseri sürücüsü yakalandı. Sürücüye toplamda 21 bin 268 lira para cezası uygulandı.

Bağcılar Mimar Sinan Caddesi’nde seyir halindeki ambulansa beton mikseri sürücüsü yol vermemişti. Ambulans sürücüsüne hakaretler savurduğu iddia edilen beton mikser sürücüsü, yola ve araçların üzerine beton harcı dökmüştü. Seyir halindeki ambulans ve sürücüler yere dökülen beton harcı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücünün bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında sürücü yakalandı.

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TOPLAM 21 BİN 268 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Sürücüye, "Tescil plakasının okunamaz durumda olması" maddesinden 1671 TL, "Arka reflektör olmaması" 436 TL, "Muayene yaptırmamak-2. kez" 1979 TL, "Sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan" 951 TL, "Geçiş üstünlüğü bulunan araca yol vermemek" maddesinden 436 TL, "Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek" maddesinden 909 TL para cezası kesildi.

Ayrıca, yapılan kontrollerde aracın taşıdığı yükün fazla olması sebebiyle araç sahibine ve işletene ayrı ayrı olmak üzere 7 bin 443'er TL olmak üzere toplam da 21 bin 268 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, muayenesiz olduğu tespit edilen araç trafikten men edildi.

BAKAN KOCA TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda beton mikserine cezai işlem uygulayan ekiplere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Bağcılar’da ambulansa yol vermeyen beton mikseri kamyonun sürücüsüne ve araç sahibine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çeşitli maddeler gereğince 21 bin 268 TL para cezası uygulanmıştır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne kamuoyu adına teşekkür ederiz." (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
beton mikseri ambulans

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