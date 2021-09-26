Yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu: 6 yaralı

Kaza saat 21.00 sıralarında Sivas-Ankara Karayolu Sıcak Çermik mevkiinde meydana geldi.

Sivas'tan Yıldızeli ilçesi istikametine giden F.I. yönetimindeki otomobil, aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araç refüjü aşarak karşı yönden gelen H.A. idaresindeki otomobille çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan G.A., T.Ç., G.Ç. ve S.I. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya sebep olan 4 domuz ise öldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)



