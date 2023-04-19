HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yola köpek çıkınca kafa kafaya çarpıştılar: Kahramanmaraş'ta feci kaza! Araç kağıt gibi ezildi, yolda can pazarı yaşandı

Yola köpek çıkınca kafa kafaya çarpıştılar: Kahramanmaraş'ta feci kaza! Araç kağıt gibi ezildi, yolda can pazarı yaşandı

19.04.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yola ansızın çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu son anda kıran sürücüyle karşı şeritten gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden biri takla atarken diğeri kağıt gibi ezildi. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen feci trafik kazasında 3'ü aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

Yola köpek çıkınca kafa kafaya çarpıştılar: Kahramanmaraş'ta feci kaza! Araç kağıt gibi ezildi, yolda can pazarı yaşandı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç karşı şeride geçti, karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpışma sonucu feci kaza yaşandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON ANDA DİREKSİYONU KIRDI

Kaza, Kahramanmaraş- Kayseri Yolu Göksun ilçesi Doğankonak Mahallesi sınırında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Göksun’dan Kayseri istikametine doğru seyir halinde olan Seyfullah Kazancı’nın kullandığı 46 D 8451 plakalı otomobilin önüne köpek çıktı. Sürücü Kazancı, köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı.

AW873783_01

ARAÇ KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Savrulan otomobil, karşı şeride geçerek İsa Yeşilyurt idaresindeki 06 CTU 153 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışarak takla attı. Diğer otomobil ise adeta kağıt gibi ezildi.

CAN PAZARI!

Can pazarının yaşandığı kazada, sürücülerden İsa Yeşilyurt ile Gülistan, Ali Asaf ve Zahir Can Günçe olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü Seyfullah, Selim ve Yusuf Kazancı ile Kenan Günçe ise feci kazadan yaralı olarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri de otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Din görevlileri buldu! Enkazın üstündeki poşetten desteler halinde dolar çıktı…Din görevlileri buldu! Enkazın üstündeki poşetten desteler halinde dolar çıktı…
CHP'den gelen teklifi duyurdu! "Tam da şimdi beklediğimiz oluyor"CHP'den gelen teklifi duyurdu! "Tam da şimdi beklediğimiz oluyor"
Sinan Oğan’ın katıldığı bölümde kavga çıktı! Oğuzhan Uğur'dan açıklama geldi...Sinan Oğan’ın katıldığı bölümde kavga çıktı! Oğuzhan Uğur'dan açıklama geldi...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası köpek

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonunda enflasyon…

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonunda enflasyon…

Erdoğan müjdeleri ‘peş peşe açıklayacağız’ demişti! Ayrıntılar ortaya çıktı: 2 adımlı paket yolda…

Erdoğan müjdeleri ‘peş peşe açıklayacağız’ demişti! Ayrıntılar ortaya çıktı: 2 adımlı paket yolda…

İnce için çok konuşulacak oy oranı tahmini! İkinci tur....

İnce için çok konuşulacak oy oranı tahmini! İkinci tur....

YSK'dan 'Millet İttifakı' kararı! 16 ilde ismi yer almayacak

YSK'dan 'Millet İttifakı' kararı! 16 ilde ismi yer almayacak

Üsküdar Meydan'daki 'kaçak kafe' yıkımında korkutan görüntü!

Üsküdar Meydan'daki 'kaçak kafe' yıkımında korkutan görüntü!

Erdoğan'dan yüksek kira fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama!

Erdoğan'dan yüksek kira fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama!

İlginizi Çekebilir

Yapay zekayla çıplak fotoğrafını oluşturup şantaj yaptılar

Yapay zekayla çıplak fotoğrafını oluşturup şantaj yaptılar

Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti

772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.