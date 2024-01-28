Yolcu treni beton mikserine çarptı! Demiryolu kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi’nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. İstanbul-Sofya seferini yapan 80 yolcunun bulunduğu E68009 sefer sayılı yolcu treni hemzemin geçitten karşıya geçen Ufuk Özsenoğlu yönetimindeki beton mikserine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle trenin sürüklediği mikser, rayların kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kaza üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ufuk Özsenoğlu, ilçede özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Yolcu treni ve beton mikserinde hasar meydana gelirken, demiyolu kısa süre ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(DHA)