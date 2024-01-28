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  4. Yolcu treni beton mikserine çarptı! Demiryolu kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı

Yolcu treni beton mikserine çarptı! Demiryolu kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı

28.01.2024 00:22 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte çaptığı beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Yolcu treni ve beton mikserinde hasar meydana gelirken, demiryolu kısa süre ulaşıma kapandı.

Yolcu treni beton mikserine çarptı! Demiryolu kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi’nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. İstanbul-Sofya seferini yapan 80 yolcunun bulunduğu E68009 sefer sayılı yolcu treni hemzemin geçitten karşıya geçen Ufuk Özsenoğlu yönetimindeki beton mikserine çarptı.

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YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI!

Çarpmanın şiddetiyle trenin sürüklediği mikser, rayların kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kaza üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ufuk Özsenoğlu, ilçede özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yolcu treni ve beton mikserinde hasar meydana gelirken, demiyolu kısa süre ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ Çerkezköy tren
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