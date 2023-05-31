Yolcular ile uçaktaki 'rötar' tartışması gündem olmuştu! Bakan Nebati o anları anlattı: 'Kendilerine açık ve net bir şekilde hatırlattım'

Rötar yapan uçakta Bakan Nebati'ye tepki gösteren yolcularla Bakan Nebati'nin tartışma yaşadığı anlar sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati o görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Asla unutulmamalıdır ki bizler, 21 yıldan bu yana milletimize efendilik taslamak şöyle dursun, tam tersine hizmetkar olmak, ülkemize asırlık eserler kazandırmak için gece gündüz çalışan bir siyaset anlayışının neferleriyiz" ifadelerine yer verdi.

BAKAN NEBATİ: HAZMEDECEKSİNİZ, BU KADAR BASİT

Sosyal medyanın gündemindeki o görüntülerde uçağın rötar yapması nedeniyle Bakan Nebati'ye tepki gösteren yolcuların "Hak, hukuk, adalet" sloganları attığı duyulurken Bakan Nebati "AK Parti kazandı, cumhurbaşkanı kazandı, hazmedeceksiniz bu kadar basit" ifadelerini kullanıyor.

BAKAN NEBATİ: KAMUOYUNA TAMAMEN ÇARPITILARAK YANSITILDI

29 Mayıs 2023 Pazartesi günü akşam saatlerinde, benim de yolcusu olarak yer aldığım Ankara-İstanbul uçağında yaşananlar, kamuoyuna tamamen çarpıtılarak yansıtılmıştır. İki gündür konuyla ilgili manipülasyonun devam etmesi üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bir açıklama yapmak zaruri hale gelmiştir.

"TEK SEBEBİ HAVA MUHALEFETİ"

Öncelikle, uçağın kalkış saatinde yaşanan gecikmenin şahsımla hiçbir ilgisi kesinlikle yoktur. Rötar yaşanmasının tek sebebi, diğer yolcularla birlikte bana da bildirilmiş olduğu üzere hava muhalefetidir. Kaldı ki ben uçakta yerimi aldıktan sonra bazı diğer yolcuların da binişlerini gerçekleştirmeye devam ettikleri, kaydedilen görüntülerden açıkça anlaşılmaktadır.

"KENDİLERİNE AÇIK VE NET BİR ŞEKİLDE HATIRLATTIM"

Uçaktaki yerimi aldığım esnada, bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle, millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım. Gecikmenin sebebi hava muhalefeti olmasına rağmen, sanki benden kaynaklanıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışarak olmadık suçlamalarda bulundular. Bunun üzerine, bu şahıslara yaşanan rötarın sebebini ve milletimizin demokratik tercihlerini artık kabullenmeleri gerektiğini açık ve net bir şekilde hatırlattım. Bu hatırlatmayı da sadece bu birkaç şahsa yönelik yaptım.

"KÖTÜ NİYETLİ HİÇBİR ALGI OPERASYONU ARAMIZA ASLA GİREMEZ"

Asla unutulmamalıdır ki bizler, 21 yıldan bu yana milletimize efendilik taslamak şöyle dursun, tam tersine hizmetkar olmak, ülkemize asırlık eserler kazandırmak için gece gündüz çalışan bir siyaset anlayışının neferleriyiz. Bu sebepledir ki kötü niyetli hiçbir algı operasyonu, milletimizle asla aramıza giremeyecek, kopmaz gönül köprülerimize asla zarar veremeyecektir. Bu durum, geride bıraktığımız seçim sonuçlarıyla da zaten milletimiz tarafından bir kez daha tescillenmiştir.

"ÇİRKİN ÇARPITMALAR"

Sorumlu gazetecilik anlayışı ve basın ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan, tamamen bir algı operasyonundan ibaret bu çirkin çarpıtmaları milletimizin takdirine bırakıyor, bu malum çevreleri, yalanlar üzerine asla siyaset inşa edilemeyeceği gerçeğini artık kabullenmeye davet ediyorum.

