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Yolcuların telefonlarına gelen fotoğraf sonrası uçak geri dönmüştü! THY'den açıklama geldi

10.05.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tel Aviv-İstanbul seferi için hazırlık yapan AnadoluJet uçağında ilginç bir olay meydana gelmişti. Sefer için pist başına ilerleyen uçaktaki bazı yolcuların telefonlarına “kırıma uğramış uçak” görseli gönderilmişti. Yaşanan bu olay nedeniyle uçak, park pozisyonuna döndürülmüştü. İncelemelerin ardından olumsuz bir durumla karşılaşılmayınca uçak İstanbul’a havalanmıştı. Olayla ilgili Türk Hava Yolları’ndan açıklama geldi. THY söz konusu fotoğraf paylaşımının nasıl gerçekleştiğini de açıkladı.

Yolcuların telefonlarına gelen fotoğraf sonrası uçak geri dönmüştü! THY'den açıklama geldi

Anadolujet'in Tel-Aviv İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapmak için pist başına ilerlemeye çalışan TK-7709 sefer sayılı uçakta bulunan bazı yolcuların cep telefonlarına, düşen bir uçağın fotoğrafı gönderildi. Yolcuların haber vermesi Ben Gurion Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçilerek durum aktarıldı. Bunun üzerine park yerine geri dönen uçak, yapılan incelemenin ardından herhangi bir olumsuz durumun rastlanılmaması üzerine İstanbul'a havalandı.

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THY'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"10 Mayıs tarihli TK-7709 sayılı Tel Aviv – İstanbul Sabiha Gökçen (AnadoluJet) seferimizde, Boeing 737 tipi yolcu uçağımızın park pozisyonundan kalkışa doğru seyri esnasında bir grup yolcumuz kablosuz dosya paylaşım uygulaması üzerinden uçak içinde bu uygulamaya açık iletişim cihazı olan tüm yolcularımızla 'kırıma uğramış uçak fotoğrafları' paylaşmıştır. Ortaklığımızla ilgisi bulunmayan görsellerin paylaşımı sonrası sefer kaptanımız meydan otoritesi ile teması geçmiş ve uçak park pozisyonuna geri dönmüştür. TLV Havalimanı Güvenlik Otoriteleri rutin güvenlik prosedürlerini tamamlamış olup uçuşa engel bir durum tespit edilmemesi sonucu uçağımız 153 ve bir bebek yolcusuyla havalanmıştır." (AA/DHA)

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