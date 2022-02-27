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Yolda giderken arabadaki eski ortağını öldürüp, kendi kafasına ateş etmişti! Yeni gelişme

27.02.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'daki korkunç olayda yeni bir gelişme yaşandı. Seyahat ettiği eski ortağı Ramazan Yıldız'ı (29) tabancayla öldürdükten sonra, aynı silahla kendi kafasına ateş ederek ağır yaralanan Nurullah Kurşun (31), 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Yolda giderken arabadaki eski ortağını öldürüp, kendi kafasına ateş etmişti! Yeni gelişme

Batman'daki korkunç olay, 18 Şubat'ta sabah saatlerinde Batman-Güney Çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre güzellik merkezi işleten Ramazan Yıldız'ın, plakası öğrenilemeyen ve kendi kullandığı otomobilinde, seyahat ettiği eski ortağı Nurullah Kurşun arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

TABANCASINI ÇIKARIP ÖLDÜRDÜ, KENDİ KAFASINA SIKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Kurşun, belindeki tabancayı çıkararak Yıldız'ın başına ateş etti. Yıldız'ın öldüğünü fark eden Kurşun, aynı silahla kendi kafasına da ateş ederek, ağır yaralandı.

YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER FARK ETTİ

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı olan Kurşun, ambulansla Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

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8 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kurşun, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından cenazesi alınan Kurşun, Batman'da toprağa verildi.

(DHA)

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cinayet İntihar Batman
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