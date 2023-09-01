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Yolda yürürken başına geldi! Arka cebindeydi, yere atmasıyla birlikte... "Çok şükür erken fark ettik, canımıza bir şey olmadı"

01.09.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli'de iddiaya göre; yolda yürüyen Turgut Güvener'in arka cebindeki cep telefonu bir anda dumanlar çıkarak yanmaya başladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşananları anlatan Turgut Güvener, "Çok şükür erken fark ettik, canımıza bir şey olmadı. Yoksa yaralanabilirdim." diye konuştu. Telefonun ise yaklaşık 3 ay önce alındığı öğrenildi.

Yolda yürürken başına geldi! Arka cebindeydi, yere atmasıyla birlikte... "Çok şükür erken fark ettik, canımıza bir şey olmadı"

Olay, dün 17.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Turgut Güvener arka cebindeki telefondan gelen sıcaklığı fark etti. Güvener'in telefonunun kılıfını çıkarmaya çalıştığı sırada yoğun duman çıkmaya başladı.

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Güvener'in telefonu yere atmasıyla birlikte telefon patladı.

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Güvener tarafından telefonun yaklaşık 3 ay önce 10 bin liraya alındığı öğrenildi.

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Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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"ERKEN FARK ETTİM CANIMIZA BİRŞEY OLMADI"

Yaşananları anlatan Turgut Güvener, "Ofisten çıktım, kuyumcuya doğru ilerlerken arka cebimde telefonumun ısındığını fark ettim. Kılıfını çıkarmaya çalıştım. Telefon ısındığı için yapışmıştı. Telefondan dumanlar çıkmaya başladı. Ben telefonu yere attım, atmamla birlikte dumanlar çıkmaya başladı, ardından yanmaya başladı. Telefon kullanılmaz hale geldi. Telefonu aldığım yerle iletişime geçtim telefonu incelemeye aldılar, sonuç ne olacak bekliyorum çok şükür erken fark ettik, canımıza bir şey olmadı. Yoksa yaralanabilirdim" dedi.

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(DHA)

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Sultanbeyli telefon

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