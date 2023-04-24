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  4. Yolda yürürken canından oluyordu! Gören yardıma koştu

Yolda yürürken canından oluyordu! Gören yardıma koştu

24.04.2023 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Sağlık merkezine gelen Mahbup Uzunay'ın başına binanın önüne geldiği sırada beton parçası düştü. Ağır yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler binada inceleme yaptı.

Yolda yürürken canından oluyordu! Gören yardıma koştu

Dehşete düşüren olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde meydana geldi. Rahatsızlığı nedeniyle sağlık merkezine gelen 38 yaşındaki Mahbup Uzunay, sağlık merkezinin önüne geldiği sırada binadan düşen beton parçasının kafasına düşmesi sonucu ağır yaralandı.

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İlk müdahalesi sağlık merkezinde çalışan doktorlar tarafından yapılan Uzunay, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

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Kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler binada inceleme yaptı.

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(DHA)

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