Yollar tıklım tıklım doldu, ayakta bina kalmadı! Yürekleri titreten kareler: Depremden önceki ve sonraki uydu görüntüleri yıkımı gözler önüne serdi

Türkiye gece haftanın ilk saatlerinde, pazartesi 04.17'de 7.7'lik sarsıntıyla uykusundan uyandı, 9 saat sonra 7.6'lık depremle ise bir kez daha sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen depremlerin üzerinden 72 saatten fazla bir süre geçtikten sonra bile hala enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor. Ancak kentte yaşanan yıkımı gösteren kareler de yürekleri titretti.

Kahramanmaraş'ın merkezinde yer alan 12 Şubat Stadyumu, depremden sağ kurtulan vatandaşların yararlanması için çadır kente dönüştürüldü. Bu sırada stadyum civarının uydu görüntüleri uydu şirketi Maxar Teknoloji tarafından paylaşıldı. Görüntüde yapıların yerle bir olduğu, ayakta kalan bina neredeyse kalmadığı görüldü. Yollardaki araçların oluşturduğu trafik de dikkat çekti.

Stadyumun depremden önce çekilen bir görüntüsünde ise ayaktaki binalarla başka bir manzara görüldü.



