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  4. Yolu kaçırınca geri geri geldi! Felakete yol açtı... Feci kazada ölü ve yaralılar var

Yolu kaçırınca geri geri geldi! Felakete yol açtı... Feci kazada ölü ve yaralılar var

07.03.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Trabzon'da meydana geldi. Yolu kaçırdığı için emniyet şeridinden geri geri gelen otomobile cip çarptı. Feci kaza sonrası 67 yaşındaki Şaban Karakullukçu hayatını kaybederken, dört kişi de yaralandı.

Yolu kaçırınca geri geri geldi! Felakete yol açtı... Feci kazada ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 14.30 sıralarında Pazarkapı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Erkan Ö. yönetimindeki cip, iddiaya göre tali yolu kaçırdığı için emniyet şeridinde geri geri gelen Birol T. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atıp, ters döndü. Kazada, otomobildeki Şaban Karakullukçu yaşamını yitirdi, Birol T. ve Nusret T. ile cip sürücüsü Erkan Ö. yaralandı.

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Yaralılar, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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trafik kazası Trabzon

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