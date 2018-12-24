Yorgancılar: 2019 ihracat atağı yılı olsun

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yılın son meclis toplantısında 2019 ile ilgili görüşlerini paylaştı. Yorgancılar, "Bugün 1.6 trilyon dolar olan e-ticaret hacminin 2020 yılında 3 trilyon dolar olması bekleniyorsa, bu pastadan acilen faydalanmak zorundayız. 2019 ihracat atağı yılı olsun. Bu konuda her türlü desteği sizlere vermeye hazırız" dedi.

'AVRUPA'DA YENİ İSTİKRARSIZLIKLAR KAPIDA'

EBSO aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Salih Esen başkanlığında Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yılın son meclis toplantısının açılışında konuşan EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, 2018 yılında olağandışı gelişmeler yaşandığını belirterek "Küresel arenaya adeta ABD Başkanı Trump yön vermeye devam etmekte. Ticaret savaşlarının damga vurduğu ve küresel arenada belirsizliğin hakim olduğu 2018 yılının son ayında gerçekleşen G-20 Liderler Zirvesi’nde de, küresel belirsizliklere atıfta bulunulmuştur. Küresel ekonomik ve politik düzenin önemine değinilen sonuç bildirgesinde, bu düzenin uluslararası kurallara uymayla ve geniş çaplı işbirliği ile sağlanabileceğine yapılan vurgu oldukça önemlidir. 2019’un en öncelikli gündem başlıklarının da bu çerçevede süreceğini anlıyoruz. Ancak, henüz 2019’a girmeden özellikle Avrupa’da yeni istikrarsızlıkların da kapıda olduğunu görmekteyiz" dedi.

Türkiye'de 2018 yılında tarihi bir seçime gidildiğini vurgulayan Esen, yönetim şeklinin değişmesinin ardından ekonomide bir darboğaz yaşandığını öne sürdü. Başkan Esen, işsizlik oranından büyümeye, karşılıksız çıkan çek oranlarından güven endekslerine, enflasyona kadar birçok göstergedeki olumsuz tabloya dikkat çekti.

'NAKİT AKIŞ SORUNU İÇ PİYASAYI KİLİTLEDİ'

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise 2018'e ABD- Çin arasındaki mücadelenin damga vurduğunu söyledi. Çin'in, ABD’nin pastasına elini uzattığını ve oldukça başarılı olduğunu dile getiren Yorgancılar, ülkemizde ise 2018 yılının üçüncü çeyreğinde büyüme oranının sert bir inişle yüzde 0.6'ya gerilediğini söyledi. Üçüncü çeyreği hem kurlar hem de belirsizlik açısında karamsar günler olarak ifade eden Yorgancılar, "Ancak son çeyrek için negatif beklentiyi de hatırlatmak da fayda görmekteyim. Yüzde 6’larda büyümemiz gerekirken önce yüzde 11 büyüyüp, sonra yüzde 1.6’lara ve hatta negatife gitmek kuşkusuz tüm dengelerimizi de bozacaktır. Ne yazık ki, sade vatandaşından, sanayicisine kadar herkes nasibini alacaktır. Şu anda piyasalardaki daralmayı üzülerek görüyoruz. Nakit akışı sorunu iç piyasayı kilitlemiş durumda. Buna borçların ödenememesi ve finans teminindeki güçlük de eklenince piyasa da bir türlü nefes alamıyor." dedi.

'2019 İHRACAT ATAĞI YILI OLSUN'

Piyasada yaşanan darboğazın ihracatla aşılabileceğini savunan Ender Yorgancılar, "Bugün 1.6 trilyon dolar olan e-ticaret hacminin 2020 yılında 3 trilyon dolar olması bekleniyorsa, bu pastadan acilen faydalanmak zorundayız. 2019 ihracat atağı yılı olsun. Bu konuda her türlü desteği sizlere vermeye hazırız. İkinci 100 günlük eylem planında Ulusal e-İhracat Çalıştayı’nın gerçekleştirilmesi, ihracatçıların küresel ticari verilerini yakından takip edebileceği, elektronik ihracat platformunun kavramsal tasarımının oluşturulması konuları yer almaktadır. Ağustos ayından bu yana yaşamakta olduğumuz süreçte en çok kaybı ne yazık ki reel sektörde görmekteyiz" diye konuştu.

846 ŞİRKET KONKORDATO İLAN ETTİ

Meclis Genel Kurulu’nda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konkordato ilan eden anonim şirket sayısını 294, limited şirket sayısını ise 552 olarak açıkladığını hatırlatan Yorgancılar, toplamda 846 şirketin konkordato ilan ettiğini söyledi. Art arda gelen bu konkordato kararları ile alacaklı konumda olan KOBİ’lerin nasıl bir planlama yapacağını soran Yorgancılar, şunları söyledi:

"Yılın son günlerinde stokları tükenen, yeni yılda hammadde almak zorunda kalacak KOBİ’lerimiz finansman teminini nasıl sağlayacak? Ya da hammadde almayı azaltıp, daralmayı mı tercih edecek? 2019 yılına bu sorularla girerken; artan belirsizlik, ödenemeyen borçları jeopolitik riskler ve küresel ekonomideki dengeler/dengesizlikler işlerimizi oldukça zorlaştırmaktadır. Tüm bunların farkındalığı ile hükümetten sürekli yeni adımlar geliyor. Piyasanın canlanması adına kuşkusuz hepsi çok kıymetli. Bugünü kurtarmak elbette ki önemli ama bir daha bunları yaşamamak adına önlemler almak çok daha önemlidir."

Konuşmasında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren bir karardan duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Ender Yorgancılar, kitap için KDV oranının yüzde 18’e yükseltildiğini söyledi. Yorgancılar kırtasiye ürünlerini de kapsayan bu artış konusunun yeniden değerlendirilmesini istedi.

Toplantıda meclis üyelerinin konuşmalarının ardından yeni yıl bütçesi görüşüldü. Yapılan görüşmelerde odanın 2019 yılı bütçesi 20 milyon 400 bin TL olarak belirlenerek, oy birliğiyle kabul edildi.

FOTOĞRAFLI



