Yörüngede 276 gün kaldıktan sonra Dünya’ya döndü! “Yeniden kullanılabilir”

Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle 5 Ağustos 2022'de fırlatılan yeniden kullanılabilir deneysel uzay aracı, bugün yeryüzüne indi.

"ÖNEMLİ BİR İLERLEME"

Merkezden yapılan açıklamada, uzay aracının yörüngede 276 gün kaldıktan sonra Dünya'ya başarıyla dönmesi, ülkenin yeniden kullanılabilir uzay aracı teknolojilerine ilişkin araştırmalarında kaydedilen önemli bir ilerleme olarak değerlendirildi.

Söz konusu testin, gelecekteki uzay misyonlarının daha elverişli ve düşük maliyetli şekilde gerçekleşmesi açısından da önem taşıdığı belirtildi. (İHA)

