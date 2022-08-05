YouTube'da yeni dönem! "Yakınlaştırmak için sıkıştırın"

YouTube'da yeni dönem başlıyor. Platform, premium abonelerinin herhangi bir videoyu yakınlaştırmalarına olanak tanıyan yeni bir mobil uygulama özelliğini test ediyor. Bu deneysel özellik, videolar için yakınlaştırma hareketi yapmanıza izin veriyor. Özelliğin adı ise "yakınlaştırmak için sıkıştırın."

YOUTUBE'DAN "YAKINLAŞTIRMAK İÇİN SIKIŞTIRIN" ÖZELLİĞİ

Hem dikey hem de tam ekran yatay görünümde çalışan ve YouTube Premium aboneleri için deneysel bir özellik olan "yakınlaştırmak için sıkıştırın" özelliği, izleyicilerin bir videoyu yakınlaştırmasına olanak tanıyor. Youtube özelliğin kullanım şekli için ise "yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için video oynatıcıyı iki parmağınızla sıkıştırın." diyor.

Bu özellik 1 Eylül'e kadar mevcut olacak. Ancak ileride YouTube Premium'un kalıcı bir parçası haline gelebileceği söyleniyor.

YOUTUBE'DA YAKINLAŞTIRMAK İÇİN SIKIŞTIRIN ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR?

Eğer bir premium abonesiyseniz özelliği etkinleştirmek için yapmanız gerekenler şunlar;