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YouTube Shorts, içerik üreticilere ciddi oranda kazanç sağlayacak

05.08.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformları her geçen gün daha fazla yenilik üretmeye gayret gösteriyor. Hızlı bir şekilde yenilik yapmayı amaçlayan YouTube, içerik üreticilerine YouTube Shorts için büyük bir teklif sundu.

YouTube Shorts, içerik üreticilere ciddi oranda kazanç sağlayacak

Bundan sonra YouTube Shorts bölümünden çok daha fazla kazanç elde edilebilecek. Shorts bölümünde video yayınlayanlar para kazanacak.

TikTok ve Snapchat gibi platformlar ile birlikte kısa videolar çok daha önemli bir hale geldi. Keşfet bölümünde yer alan bu tür videolar kullanıcıların platform içerisinde daha fazla zaman geçirmesini sağlıyor. YouTube ise kendi Shorts kısmında bu tür videoların ve fotoğrafların paylaşılmasını sağlıyor.

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100 MİLYON DOLARLIK FON

YouTube Ürün Genel Müdürü Neal Mohan müjdeyi sonunda verdi.

5-10

YouTube sadece bu bölüm için yaklaşık olarak 100 milyon dolarlık fon ayırdığını belirtti.

Uzun vadeli bir ölçeklenebilir para kazanma programı haline gelecek olan Shorts, böylece kullanıcılar tarafından daha fazla ziyaret edilecek.

Gelir elde etmek isteyen içerik üreticiler bundan sonra çok daha fazla video oluşturacak gibi görünüyor. YouTube bu videoların mutlaka orijinal olmasını istiyor. Aksi halde üreticiler herhangi bir ücret kazanamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
youtube sosyal medya
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