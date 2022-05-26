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Yozgat'a şehit ateşi düştü! Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in sözleri yürekleri dağladı

26.05.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe- Kilit operasyon bölgesinde üs bölgesine terör örgütü PKK mensubu teröristlerce açılan ateş sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit oldu. Şehit Meral'in acı haberi, Yozgat'taki ailesine verildi. Öte yandan şehit Meral'in ortaya çıkan videosunda söylediği sözler yürekleri dağladı.

Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, terör örgütü PKK mensubu teröristlerce açılan ateş sonucunda şehit oldu. 4 kardeşi bulunan ve evin tek oğlu olduğu öğrenilen şehit Meral'in acı haberi Yozgat'taki ailesine verildi. Öte yandan şehit Meral'in ortaya çıkan videosunda söylediği sözler yürekleri dağladı.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 26 Mayıs 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Mehmet Meral için yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Meral'in şehadet haberi, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Küçüktaşlık köyündeki ailesine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Faruk ve anne Şekire Meral, gözyaşı döktü. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit yakınları da belediye ekiplerince kurulan çadırda aileye taziyede bulundu.

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EVİN TEK OĞLU

Şehit Mehmet Meral'in 4 kız kardeşinin bulunduğu ve evin tek oğlu olduğu belirtildi.

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ŞEHİDİN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Öte yandan şehit Meral'in ortaya çıkan videosunda söylediği "Pencereden baktığınızda güneşi esirgemiyorsa gökyüzü sizden; Birileri yaşadığınız bu günlerin bedelini ödediği içindir" ifadeleri yürekleri dağladı.

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şehit Yozgat
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