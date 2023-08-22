Yozgat'ta korku dolu anlar! Kamyon dehşeti: 8 araca çarptı, yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde, Yerköy ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'ndeki Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Freninin boşaldığı öne sürülen İ.K. idaresindeki kamyon, park halinde olan ve kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kamyon, 8 araca çarpıp, refüje çıkarak durdu.
Kazada kamyon şoförü İ.K. ile kırmızı ışıkta bekleyen araçlardaki S.K. ve T.Ü. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA