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Yozgat'ta korku dolu anlar! Kamyon dehşeti: 8 araca çarptı, yaralılar var

22.08.2023 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta freni boşalan kamyon dehşet saçtı. Yol kenarında park halinde ve kırmızı ışıkta bekleyen 8 araca çarpan kamyon, 3 kişinin yaralanmasına yol açtı. Korku dolu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Yozgat'ta korku dolu anlar! Kamyon dehşeti: 8 araca çarptı, yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde, Yerköy ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'ndeki Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Freninin boşaldığı öne sürülen İ.K. idaresindeki kamyon, park halinde olan ve kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kamyon, 8 araca çarpıp, refüje çıkarak durdu.

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3 KİŞİ YARALANDI

Kazada kamyon şoförü İ.K. ile kırmızı ışıkta bekleyen araçlardaki S.K. ve T.Ü. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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trafik kazası Yozgat kamyon

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