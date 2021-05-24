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Yozgat'taki kadının tekme tokat dövülmesiyle ilgili yeni gelişme! Kimse müdahale etmemişti

24.05.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta akaryakıt istasyonu marketinde erkek arkadaşı Şevket T.'nin tekme tokat dövüp, boğazına bıçak dayadığı Aysel D.'nin şikayette bulunmadığı ortaya çıktı. Market görevlileri ile müşterilerin olaya müdahale etmediği görüntüler tepki çekmişti.

Yozgat'taki kadının tekme tokat dövülmesiyle ilgili yeni gelişme! Kimse müdahale etmemişti

Yozgat Şehir Hastanesi'nde memur olan Şevket T. (24), 11 Mayıs'ta, Karatepe Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun marketinde Aysel D.'yi (45) tekme tokat dövüp, boğazına bıçak dayadı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olay, görüntüler sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti. Polis ekiplerinin ısrarına rağmen darp raporu almayan Aysel D.'nin, olayla ilgili şikayette bulunmadığı ortaya çıktı.

ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞ

Aysel D.'nin, erkek arkadaşıyla araçta alkol aldıktan sonra tartışarak, ayrıldıklarını ve otobüs terminalinin yan tarafında bulunan marketten bir şeyler aldığı sırada Şevket T.'nin yanına geldiğini, alkolün de etkisiyle market içinde tartışma yaşadıklarını söylediği belirtildi. Kadının, şikayetçi olmadığını dile getirdiği öğrenildi.

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Olayın ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan TŞevket T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Öte yandan Aysel D. ve Şevket T.'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu kaydedildi.

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(DHA)

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