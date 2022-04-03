Yozgat, Zonguldak ve Iğdır sahur vakti ne zaman? Yozgat, Zonguldak ve Iğdır iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Yozgat, Zonguldak ve Iğdır'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Yozgat, Zonguldak ve Iğdır'da sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

YOZGAT, ZONGULDAK VE IĞDIR SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Yozgat, Zonguldak ve Iğdır'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

YOZGAT 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ZONGULDAK 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

IĞDIR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:



