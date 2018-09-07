Denetimlere katılan Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü Raportörü Tuğba Bozkurt, Ticaret Bakanlığının başlattığı çalışma doğrultusunda firmaları ve satıcıları denetlediklerini belirterek, "Denetimlerde firmaların ellerindeki bulundurdukları ürünleri ay ay baz alıp, ne kadar artış olmuş onu kontrol ediyoruz. Fiyatlar son üç ayda nasıl etkilenmiş onu not alıyoruz. Amacımız haksız kazancı önlemektir. Tuttuğumuz raporları bakanlığımıza bildiriyoruz." dedi.

Un satış bayileri, marketler, kırtasiyeciler, toptancılar ve alışveriş merkezlerinde denetim gerçekleştiren Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, son üç aylık fatura ve satış fiyat listesini inceleyerek, bakanlığa bildirilmek üzere rapor tuttu.

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, döviz kurlarındaki hareketlilik bahane edilip bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak "haksız kazanç" elde edilmesini engellemek amacıyla un bayileri başta olmak üzere market, kırtasiye ve toptancıları denetledi.

Fabrikadan una yapılan zammı düşer umuduyla fiyatlara yansıtmadıklarını anlatan Bacanlı, "Halkımızın alım gücü düşük, bu sebeple biz de fiyatlar tam oturmadan zamları yansıtmıyoruz. Biz fiyatların düşmesinden yanayız." ifadelerini kullandı.

Market işletmecisi Mustafa Arık ise "Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri denetleme yaptı. Biz de bu denetimlerin yapılmasından yanayız. Haksız kazanç yapılmasın. Fabrika zam yaparsa biz de en az oranda bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Bu denetimleri destekliyoruz, vatandaşımızın kazancı bizim kazancımızdır. Biz de hesaplı alıp hesaplı satmak istiyoruz. Fiyatlar ne kadar düşük olursa vatandaşın alım gücü olur, bizim de satışlarımız artmış olur." diye konuştu.

