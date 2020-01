Yrd. Doç. Dr. Gümüştaş ergen jinekolojisi hakkında bilgilendirdi

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan Gümüştaş, ergenlik döneminde karşılaşılabilecek sorunlar hakkında aileleri bilgilendirdi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan Gümüştaş, zaman zaman çocuk ve ergen yaş grubundaki kızlarda ortaya çıkan jinekolojik sorunlarla karşılaştıklarını belirtti, her dönemin kendine has sorun ve hastalıkları olabileceğini ifade etti.

Doç. Dr. Gümüştaş, "Bizler zaman zaman çocuk ve ergen yaş grubundaki kızlarda ortaya çıkan jinekolojik sorunlarla karşılaşmaktayız. Pediatrik dönem (çocukluk çağı) tanım olarak süt çocukluğundan genç kızlığa geçişe kadar uzanan dönemi ifade eder. Ancak süt çocukluğu ve yenidoğan döneminde bu başlık altında ele alınabilir. Adolesan (ergen) dönemi ise genç kızlığa geçişten sonraki dönemdir ve bu dönemin üst sınırı 19-20 yaşa kadar çıkarılabilir. Her dönemin kendine has sorunları ve hastalıkları vardır" dedi.

Ergenlik yaşı ve erken ergenlik konusunda da bilgiler veren Doç. Dr. Gökhan Gümüştaş, "Ülkemizde adet görme yaşı 13’tür. Ergenliğe bağlı hiçbir fiziksel değişiklik (boy uzamasının artışı, meme gelişmesi, yetişkin tarzı kıllanma) olmadan 16 yaş, fiziksel değişikliklerin varlığında 14 yaşına kadar adet görülmelidir. İlk adet genelde ergenliğin son sürecidir. Bahsedilen fiziksel değişikliklerin veya adetin 8 yaşından önce görülmesi normal değildir. Bu duruma da “erken ergenlik” denilmektedir. Zaman geçirmeksizin bir hekim tarafından değerlendirilmeli ve gerekli tanısal süreç başlatılmalıdır" diye konuştu.