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YSK, AK Parti'nin İstanbul itirazını Pazartesi günü görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 18:32 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine itirazına ilişkin ilçe seçim kurullarının topladığı belgeler, Perşembe gününe kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ulaştırılacak.

YSK, AK Parti'nin İstanbul itirazını Pazartesi günü görüşecek

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine itirazına ilişkin ilçe seçim kurullarının topladığı belgeler, Perşembe gününe kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ulaştırılacak. YSK'nın 6 Mayıs Pazartesi günü AK Parti’nin olağanüstü itirazını gündeme alarak görüşmesi bekleniyor.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yaptığı olağanüstü itiraz sürecinde sona gelindi. YSK, itiraza ilişkin verdiği ara kararlar ile İstanbul'daki ilçe seçim kurullarından AK Parti'nin iddialarına ilişkin bilgi ve belgelerin toplanarak Kurula iletilmesini ve 46 bin 447 seçmenin araştırılmasını istemişti. İlçe seçim kurullarından YSK'ya peyderpey ulaşmaya başlayan belgeler, 2 Mayıs Perşembe gününe kadar tamamlanacak. YSK, ilçe seçim kurullarından gelen belgeleri önce tasnif edecek, ardından AK Parti'nin olağanüstü itirazı Kurul gündemine alınarak müzakere edilecek. Ayrıca YSK'nın, 6 Mayıs Pazartesi günü AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin olağanüstü başvurusunu görüşmesi bekleniyor.
AK PARTİ'NİN İTİRAZ UNSURLARI
AK Parti, 16 Nisan'da YSK'ya yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde usulsüz oy sayım döküm cetvellerinin bulunduğunu, geçersiz sayılan oyların nedenlerinin tutanakta belirtilmediğini, kayıp oy pusulalarının bulunduğunu, kısıtlı, ölü, tutuklu ve hükümlü olanların oy kullandığını, bazı vatandaşların hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde kaydedildiğini, yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerin bulunduğunu öne sürmüştü. Öte yandan, zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı sayılması gereken kişilerin oy kullandığı, sandık başkanı ve memur üyelerin kamu görevlisi olmayan kişilerden oluşturulduğu ve KHK'lıların sandık görevlisi olarak kaydedildiği iddiaları da AK Parti'nin itirazında yer almıştı.

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