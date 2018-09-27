YSK'dan 24 Haziran seçimi kararı!

YSK, CHP'nin 24 Haziran seçimlerine ilişkin iddiasını karara bağladı. Yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi tarafından mükerrer seçmen olduğu iddia edilen kişilerle ilgili liste sunularak inceleme yapılması istenilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, iddia edildiği gibi bir mükerrerlik bulunmadığı tespit edilmiş ve bu tespit belgeleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisiyle de paylaşılmıştır" denildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Her ne kadar rapor, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimince kamuoyuyla resmen paylaşılmamış ise de; parti meclisince görüşülen rapor içeriği kamuoyuna yansımış, basında tartışılmış ve mükerrer seçmen olduğu algısı oluşmuştur. Bu algının ortadan kaldırılması için, daha önce de defaatle vurgulandığı gibi seçmen kütüğünde mükerrer kayıt bulunmadığının bir kez daha kamuoyuyla paylaşılması ihtiyacı doğmuştur."
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