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  4. YSK'dan Pınarbaşı ve Hilvan hakkında karar! Seçimler yeniden yapılacak

YSK'dan Pınarbaşı ve Hilvan hakkında karar! Seçimler yeniden yapılacak

06.04.2024 17:50
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YSK, 2 ilçe ile ilgili karar verdi. Buna göre Kayseri'nin Pınarbaşı ile Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 2 Haziran'da seçimlerin yeniden yapılmasına karar verdi.

YSK'dan Pınarbaşı ve Hilvan hakkında karar! Seçimler yeniden yapılacak

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde; Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP Adayı Deniz Yağan’ın 5 bin 82 oyuna karşılık MHP’den seçimlere giren Cumhur İttifakı’nın adayı Memduh Uzunluoğlu 4 bin 758 oy almıştı. MHP, mühürsüz torbaların teslim edilmesi başta olmak üzere bazı usulsüzlüklerin olduğunu öne sürerek, İlçe Seçim Kuruluna seçimlerin iptali için başvuruda bulunmuştu. MHP’nin başvurusu üzerine; Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu aynı zarf içinde yer alan muhtarlık ve büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyları geçerli saymış; belediye meclis üyeliği ve ilçe belediye başkanlığı için kullanılan oyları geçersiz sayarak, seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

SEÇİMLERİN İPTALİ KONUSUNDA KARAR VERİLDİ

İlçe Seçim Kurulunun iptal kararı üzerine CHP kararı İl Seçim Kuruluna taşımış, İl Seçim Kurulu da iptal konusunda karar verince konu son karar mercii olan Yüksek Seçim Kuruluna taşınmıştı. Yüksek Seçim Kurulu konuyla ilgili kararını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu da seçimlerin iptali konusunda karar verdi.

Bu karara göre Pınarbaşı halkı 2 Haziran 2024 Pazar günü sandık başına yeniden gidecek.

HİLVAN'DA DA SEÇİMLER YENİLENECEK

YSK, seçimlerin yenilenmesiyle ilgili karara itirazları reddederek Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimlerine yenileceğini açıkladı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
YSK Hilvan Pınarbaşı
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