YSK'dan seyyar sandık kararı geldi! İşte son başvuru tarihi... Onlar oy kullanacak

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler öncesi siyaset gündeminde hareketlilik sürerken bir yandan da YSK'nın seçimlere ilişkin aldığı kararlar dikkatle takip ediliyor. Son olarak YSK'dan flaş bir seyyar sandık kararı geldi. İşte o kararın detayları ve son başvuru tarihi ile ilgili ayrıntılar...

2 NİSAN'A KADAR BAŞVURU YAPACAKLAR

NTV'de yer alan habere göre, söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Seyyar sandıklarda oy kullanacak engelli ya da hastalığı olan kişilerin yakınları YSK'nın internet sitesindeki formu doldurup, doktor raporuyla birlikte 2 Nisan'a kadar muhtarlıklara başvuru yapacak.

İŞTE SAĞLIK RAPORU TALEP EDİLMEYECEK O SEÇMENLER

Öte yandan bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağlı olduğu tespit edilen ve seyyar sandık listesinde yer alan seçmenlerden ise sağlık raporu talep edilmeyecek.

Ayrıca görme ve işitme engelli olan seçmenler ise seyyar sandıklarda oy kullanamayacak.