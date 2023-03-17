HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. YSK'dan seyyar sandık kararı geldi! İşte son başvuru tarihi... Onlar oy kullanacak

YSK'dan seyyar sandık kararı geldi! İşte son başvuru tarihi... Onlar oy kullanacak

17.03.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere yaklaşıyor. Siyaset, seçimler öncesi yoğun bir gündemi yaşarken bir yandan da YSK'nın seçimlere yönelik aldığı kararlar merak ediliyor. YSK'dan peş peşe seçimlere ilişkin önemli açıklamalar geliyor. Son olarak YSK'dan yeni bir karar geldi. YSK'nın seyyar sandık kararına göre; Yüksek Seçim Kurulu 14 mayıs seçiminde seyyar sandıklarda oy kullanacaklara ilişkin usul ve esasları belirledi. İşte son başvuru tarihi ve tüm merak edilenler...

YSK'dan seyyar sandık kararı geldi! İşte son başvuru tarihi... Onlar oy kullanacak

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler öncesi siyaset gündeminde hareketlilik sürerken bir yandan da YSK'nın seçimlere ilişkin aldığı kararlar dikkatle takip ediliyor. Son olarak YSK'dan flaş bir seyyar sandık kararı geldi. İşte o kararın detayları ve son başvuru tarihi ile ilgili ayrıntılar...

2 NİSAN'A KADAR BAŞVURU YAPACAKLAR

NTV'de yer alan habere göre, söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Seyyar sandıklarda oy kullanacak engelli ya da hastalığı olan kişilerin yakınları YSK'nın internet sitesindeki formu doldurup, doktor raporuyla birlikte 2 Nisan'a kadar muhtarlıklara başvuru yapacak.

thumbs_b_c_30d9a2ef2b955a9e80b0b0b943b66d52

İŞTE SAĞLIK RAPORU TALEP EDİLMEYECEK O SEÇMENLER

Öte yandan bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağlı olduğu tespit edilen ve seyyar sandık listesinde yer alan seçmenlerden ise sağlık raporu talep edilmeyecek.

Ayrıca görme ve işitme engelli olan seçmenler ise seyyar sandıklarda oy kullanamayacak.

15 ülkede daha sandık kurulacak! YSK Başkanı duyurdu 15 ülkede daha sandık kurulacak! YSK Başkanı duyurdu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca: 1.834 depremzede hastamız yoğun bakımdaBakan Koca: 1.834 depremzede hastamız yoğun bakımda
Selde sürüklenirken elini uzattığı anlar gündem oldu! Yaşlı adam...Selde sürüklenirken elini uzattığı anlar gündem oldu! Yaşlı adam...
AK Partili Kurtulmuş'tan 'ittifak' açıklaması!AK Partili Kurtulmuş'tan 'ittifak' açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
seçim YSK sandık yüksek seçim kurulu

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta skandal gece! Sahaya atlayan taraftar rakibin burnunu kırdı... "Tiksiniyorum"

Sivas'ta skandal gece! Sahaya atlayan taraftar rakibin burnunu kırdı... "Tiksiniyorum"

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı! Sinan Oğan’dan tepki geldi: Daha çok şaşıracaksınız…

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı! Sinan Oğan’dan tepki geldi: Daha çok şaşıracaksınız…

Rusya'nın korktuğu sonunda oldu! Art arda patlamalar meydana geldi

Rusya'nın korktuğu sonunda oldu! Art arda patlamalar meydana geldi

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!

700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!

Togg hızlı başladı! "İlk 4 saatte..."

Togg hızlı başladı! "İlk 4 saatte..."

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.