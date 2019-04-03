YSK olağanüstü toplandı! Oylar yeniden sayılacak!

Ilgi (a)'da kayıtlı dilekçe ile Cumhuriyet Halk Partisi Istanbul İl Başkanlığının Şile. Bayrampaşa 1., Ataşehir 2., Ümraniye 3., Beykoz, Fatih 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarının ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulunun vermiş olduğu kararlara itiraz ettiği, söz konusu kararlarla tekrar sayım kararı alındığı ve bazı ilçe seçim kurullarında sayıma başlanıldığı ve şu an sayıma devam edildiği, Istanbul Il Seçim Kurulunun, 02/04/2019 tarihli, 2019/02-99 sayılı kararı ile seçim hukukunda olmayan bir tedbir kararı vererek tüm sayım işlemlerini durdurduğu, başlanılan sayımın yarıda kesilemeyeceği, bütün çuvalların açıldığı ve oy pusulalarının açıkta olduğu, İstanbul İl Seçim Kurulunun esastan bir karar vermesi gerekirken tedbir kararı vermesinin seçim hukukuna aykırı olduğu, bu nedenle İstanbul İl Seçim Kurulunun 02/04/2019 tarihli, 2019/02-99 sayılı kararının kaldırılmasının istenilmesi üzerine; ilgi (b)'de kayıtlı Kurulumuzun kararı ile;

1- 298 sayılı Kanunun 118. maddesi gereğince ilçe Seçim Kurulu kararının uygulanması için kararın kesinleşmesi gerekmediğinden anılan maddede belirtilen kurala aykırı olarak verilen Istanbul İl Seçim Kurulunun 02/04/2019 tarihli, 2019/02-99 sayılı kararının 1. maddesinin kaldırılmasına oy birliğiyle,