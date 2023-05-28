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YSK OY KULLANMAMA CEZASI var mı? 28 Mayıs oy kullanmama cezası ne kadar, nereden öğrenilir? 13. cumhurbaşkanı belli oluyor

28.05.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YSK oy kullanmama cezası, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemlerinin başlamasıyla merak edildi. Kullanıcılar oy vermemenin bir cezası olup olmadığını ve cezanın miktarını araştırıyor. Türkiye'de yurt içinde kurulan 191 bin 885 sandıkta 60 milyondan fazla seçmen oy verme işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, YSK OY KULLANMAMA CEZASI var mı? 28 Mayıs oy kullanmama cezası ne kadar, nereden öğrenilir? Seçim sonuçları canlı takip Mynet.com'da!

YSK OY KULLANMAMA CEZASI var mı? 28 Mayıs oy kullanmama cezası ne kadar, nereden öğrenilir? 13. cumhurbaşkanı belli oluyor

Oy kullanmama cezası ve seçim sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 28 Mayıs Pazar günü 81 ilde yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Vatandaşlar oy kullanmama cesazı ekranını sorguluyor. 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da yayınlanacak. İşte oy kullanmama cezası ile ilgili tüm detaylar...

YSK OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI?

Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

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298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur ve seçmenler, seçim günü oy kullanmadıkları takdirde para cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Seçim günü oy kullanmama durumunda seçmene verilecek idari para cezası dışında, seçmene herhangi bir ceza uygulanmaz veya herhangi bir yasal sorumluluk doğmaz.

28 MAYIS OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR?

2023 yılında Türkiye'deki genel seçimlerde oy kullanmama halinde uygulanacak idari para cezası, 300 Türk Lirası olarak açıklandı. Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.

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OY KULLANMA İŞLEMİ KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

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Oy verme işlemi pazar günü saat 08:00’da başladı ve 17:00’a kadar devam edecek. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecekler.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.


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