Yeni YSK başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında? Ahmet Yener aslen nereli, evli mi?

14 Mayıs seçim sürecini yüretecek YSK kadrosu belli oldu. YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener olarak açıklandı. Bu açıklama ile birlikte YSK yeni başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında? Ahmet Yener aslen nereli, evli mi? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur. İşte YSK yeni başkanı Ahmet Yener hakkında tüm bilgiler..

YSK YENİ BAŞKANI AHMET YENER KİMDİR?

13/04/1966 tarihinde Beypazarı’nda doğmuştur. Ankara İmam Hatip Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara’da kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

22/12/2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, halen Yargıtay Yirmibirinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

“İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları”, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları” adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.



