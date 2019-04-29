HABER

YSK'nin KHK'li başkanlarla ilgili kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 13:34 | Son Güncelleme

YSK'nin, KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin kararı gereği, mazbatanın seçimi en yüksek ikinci oyu alan AK Parti'li adaya verildiği Bağlar Belediyesinde ilk meclis toplantısı yapıldı - Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu: - "Hedefimiz kardeşlik, barış, huzur ve hizmet olacak. Gecemizi gündüzümüze katıp, el ele verip Bağlar'a hizmet götüreceğiz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da AK Parti'li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Hedefimiz kardeşlik, barış, huzur ve hizmet olacak. Gecemizi gündüzümüze katıp, el ele verip Bağlar'a hizmet götüreceğiz." dedi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin kararı gereği, mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan AK Parti'li adaya verildiği Bağlar Belediyesinde ilk meclis toplantısı yapıldı.

Belediye binası girişinde polis ekiplerince güvenlik amacıyla kimlik tespiti yapılmak istenmesi sırasında HDP'li meclis üyeleri duruma tepki gösterdi.

Çıkan tartışma AK Parti'li meclis üyelerinin araya girmesiyle sona erdi.

Saygı duruşunda bulunulan, İstiklal Marşı okunan toplantıda, HDP'li meclis üyeleri, grup adına Zübeyde Zümrüt'ün yaptığı konuşmanın ardından salonu terk etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, seçim sürecini geride bıraktıklarını belirterek, toplantıdaki herkesin Diyarbakırlı olduğunu vurguladı.

Yaşamı boyunca hep halkın arasında olduğunu belirten Beyoğlu, Türkiye'nin anayasa ve kanunlarla yönetildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde kanunlardan dolayı 7 yerde mazbata birinci partiden alınıp ikinci partiye verilmiştir. Bu partiler arasında ikinci parti sadece AK Parti değil, HDP, AK Parti ve Saadet Partisi de var. Hedefimiz kardeşlik, barış, huzur ve hizmet olacak. Halka hizmet etmek zorundayız. Gecemizi gündüzümüze katıp, el ele verip, Bağlar'a hizmet götüreceğiz."

Söz alan AK Parti'li meclis üyesi Mehmet Hasan Fidan da HDP'li meclis üyelerinin salonu terk etmesini eleştirerek, "Haktan, hukuktan bahsedip, seçilmiş belediye üyelerini dinleme tenezzülünde bulunmadılar." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan yoklamada yeter sayısı olmaması nedeniyle toplantı ertelendi.

PARTNER"İdo'nun ayaklarını yıkarım!""İdo'nun ayaklarını yıkarım!"
Kırmızı orman karıncalarına 'zorunlu göç'Kırmızı orman karıncalarına 'zorunlu göç'
Begüm'ün organları, 5 kişiye umut olduBegüm'ün organları, 5 kişiye umut oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağlar Diyarbakır Hüseyin Beyoğlu

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

Ve Josef Sural'ın ölüm nedeni açıklandı!

Ve Josef Sural'ın ölüm nedeni açıklandı!

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'dan 15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

TSK'nın hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Son dakika! İstanbul'da hareketlilik! Silahlarla ofisi bastılar

Son dakika! İstanbul'da hareketlilik! Silahlarla ofisi bastılar

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

El freni çekilmeyen traktör su kuyusuna devrildi

El frenini çekmeyi unutunca... Ekipler seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.