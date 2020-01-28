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  4. YTÜ'lü Prof. Dr. Bedri Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

YTÜ'lü Prof. Dr. Bedri Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 08:14 | Son Güncelleme

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bedri Gencer'in Elazığ depreminin ardından yaptığı paylaşım olay yarattı. Kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, afetleri çocuk evliliklerinin yasaklanmasına bağlayan Gencer, "Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım" ifadelerine yer verdi. Gencer, gelen tepkiler üzerine söz konusu paylaşamını kaldırdı.

YTÜ'lü Prof. Dr. Bedri Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer, geçtiğimiz hafta cuma akşamı meydana gelen Elazığ depreminin ertesi günü sosyal medya hesabı üzerinden tartışmalara yol açan bir paylaşım yaptı.

Gencer'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı” ifadelerini kullandı.

Gencer, gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.

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PAYLAŞIMI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Gencer, tartışmaların ardından kaldırdığı paylaşımla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu;

"Millet olarak kalbimizin Elazığ hüznü, duası ve gayreti ile dolu olduğu bu günlerde bu konu hakkında açıklama yapmak zorunda kaldığım için hakkınızı helal ediniz.

Aziz milletimizin başı sağ olsun, fedakâr kahramanlarımıza selam olsun. İlim adamının vazifesi, doğrular kadar yanlışları göstermek, haksızlıklara karşı çıkmaktır.

Burada sık sık dinen meşrû yaşta evlendikleri halde hapse atılan babaların çocuklarının âhının tutacağı uyarısında bulunuyoruz.

Maksadı belli bazı yayın organları tarafından hedef haline getirildiğimiz şekliyle, son mesajımızda eğer milletçe yüreğimizin yandığı Elazığ depremini kasd etseydik “gayretullaha dokunduk” şeklinde bir ifade kullanırdık, “gayretullaha dokunmayalım” değil.

Buna rağmen haysiyet cellatları, depremle ilgisi olmadığı için, çarpıtılmaması amacı ile mesajı kaldırdığımız halde mesajımızı depremle ilişkilendirerek, şahsımı hedef haline getirdiler, getirmeye devam ediyorlar.
Aziz milletimizin firaseti, elbette hakikatin tanığıdır. Bir kez daha tüm kayıplarımız için rahmet diliyor, kamuoyuna saygılar sunuyorum.

Prof. Dr. Bedri Gencer"

  • Gayretullah: Allah’ın, kulunu muhabbeti sebebiyle gayrdan (kendisinden başka her şeyden) esirgeme hususundaki gayreti.
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Anahtar Kelimeler:
Yıldız Teknik Üniversitesi deprem Elazığ Bedri Gencer

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