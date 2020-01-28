YTÜ'lü Prof. Dr. Bedri Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer, geçtiğimiz hafta cuma akşamı meydana gelen Elazığ depreminin ertesi günü sosyal medya hesabı üzerinden tartışmalara yol açan bir paylaşım yaptı.

Gencer'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı” ifadelerini kullandı.

Gencer, gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.

PAYLAŞIMI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Gencer, tartışmaların ardından kaldırdığı paylaşımla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu;

"Millet olarak kalbimizin Elazığ hüznü, duası ve gayreti ile dolu olduğu bu günlerde bu konu hakkında açıklama yapmak zorunda kaldığım için hakkınızı helal ediniz.

Aziz milletimizin başı sağ olsun, fedakâr kahramanlarımıza selam olsun. İlim adamının vazifesi, doğrular kadar yanlışları göstermek, haksızlıklara karşı çıkmaktır.